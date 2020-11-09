«تحدي التمثيل».. مسابقة لاستكشاف المواهب

أبوظبي (الاتحاد)

بهدف استكشاف مواهب جديدة في عالم التمثيل، أطلقت شركة «فيلم جيت» الإماراتية للإنتاج الفني، مسابقة شيّقة ومختلفة تحت عنوان «تحدي التمثيل» عبر حسابها الرسمي على تطبيق «تيك توك»، تماشياً مع التزامها بتوفير فرص جديدة للمبدعين في جميع أنحاء الوطن العربي، ويتمكن الفائزون من الحصول على فرصة للمشاركة بدور تمثيلي في الموسم الثاني من مسلسل «المنصّة»، الذي عرض الموسم الأول منه منذ فترة عبر «نتفليكس» محققاً نجاحاً وانتشاراً محلياً وعربياً وعالمياً.

تُنظَّم مسابقة «تحدي التمثيل» كجزء من شراكة تجمع بين «فيلم جيت» و«تيك توك» للوصول إلى الجماهير في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من خلال هذه المنصة الشهيرة، وقد تم الإعلان عن المسابقة من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو التي تم بثها عبر مواقع التواصل وشارك فيها بعض أبطال مسلسل «المنصّة»، أبرزهم مكسيم خليل وسامر إسماعيل وخالد السيد وجابر جوخدار وصابرينا.

وتبدأ «فيلم جيت» استقبال طلبات المشاركة عبر حسابها الرسمي، واختيار أي من مشاهد الموسم الأول من مسلسل «المنصة»، ثم إعادة تمثيل المشهد بأسلوبهم الخاص عبر مقطع فيديو قصير، وستقوم لجنة متخصصة بتقييم المشاهد.

وبمناسبة إطلاق «تحدي التمثيل»، قال منصور اليبهوني الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ«فيلم جيت» للإنتاج الفني: «نفخر بشراكتنا مع (تيك توك)، لما لها من دور مهم في نجاح هذه المسابقة التي ستوفر فرصة ممتعة لعشاق التمثيل، واستكشاف المواهب المبدعة في شتى أنحاء العالم العربي، وسيحظى الفائز بفرصة لتمثيل دور ثانوي في مسلسل «المنصة»، بالإضافة إلى التمتع بأجواء تصوير العمل في أبوظبي لكسب الخبرات والتعلّم عن قرب من أهم ممثلي العالم العربي.

يذكر أن «تحدي التمثيل» ستستقبل مقاطع الفيديو حتى 12 نوفمبر 2020، لجميع الفئات العمرية.