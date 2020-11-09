«ديناميت» أفضل أغنية

فازت فرقة «بي.تي.إس» الكورية الجنوبية لموسيقى البوب بأربع جوائز في حفل جوائز «إم.تي.في» للموسيقى الأوروبية، بينها جائزة أفضل أغنية عن أغنيتها «ديناميت»، وجائزة أفضل فرقة، لتتوج بذلك عاماً أكدت فيه مكانتها كفرقة عالمية.

«ديناميت» هي أول أغنية للفرقة باللغة الإنجليزية، وحققت ما يقرب من 34 مليون استماع مباشر على الإنترنت في أميركا، ووصلت مبيعاتها إلى 300 ألف نسخة في الأسبوع الأول لإطلاقها، ما جعل «بي.تي.إس» أول فرقة كورية تتصدر قائمة «بيلبورد 100» الأميركية للأغاني الفردية.

وفازت الفرقة المكونة من سبعة أفراد كذلك بجائزتي أفضل عرض مباشر افتراضي، وأكبر عدد من المعجبين، على الرغم من تفشي جائحة كورونا.

(رويترز)