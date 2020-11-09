الرداد.. «تحت تهديد السلاح»

سعيد ياسين (القاهرة) - يخوض الفنان حسن الرداد بطولة فيلم «تحت تهديد السلاح»، بدلاً من هاني سلامة الذي اعتذر لانشغاله بمسلسل «بين السما والأرض».

ويشارك في بطولة الفيلم ياسمين رئيس وبيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل وشيرين رضا وأحمد بدير، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر وﺇﺧﺮاﺝ محمد جمال العدل.

وتدور أحداثه في إطار الأكشن والإثارة، حول جريمة قتل يتهم فيها بطل العمل الذي يعيش حياته في هدوء، خصوصاً وأنه شخصية طيبة ومسالمة، وتنقلب حياته رأساً على عقب.

من ناحية أخرى، وافق الرداد على المشاركة في فيلم «حصار جهنم 2050»، ويدور في إطار من الخيال العلمي حول فريق متطوع لإنقاذ العالم من بعض الأشخاص الذين يحاولون السيطرة على كوكب الأرض.

ويواصل الرداد من خلال «تحت تهديد السلاح» حضوره السينمائي بعدما عرض له في أغسطس الماضي فيلم «توأم روحي» مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، ومن قبله «عقدة الخواجة» و«عشان خارجين» و«زنقة ستات»، وغيرها.