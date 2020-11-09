طرح لوحة رسمها وينستون تشرشل في مزاد علني

تطرح لوحة رسمها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل في مزاد علني، غداً الثلاثاء.

وتظهر اللوحة، وهي من نوع الطبيعة الصامتة، عبوتين مع إبريق وكوبين.

وتنطلق المزايدات على اللوحة، الثلاثاء، مع تقديرات بأن يصل سعرها إلى 250 ألف جنيه إسترليني (328 ألف دولار).

وقد رسم وينستون تشرشل، الذي عُرف عنه الشغف بالرسم، اللوحة في دارة عائلية في تشارتويل في ثلاثينيات القرن العشرين.

وكان قد أهدى هذا العمل إلى رجل الأعمال الأميركي وليام أفيريل هاريمان الذي كان مبعوثاً خاصا للرئيس الأميركي حينها فرانكلين روزفيلت في أوروبا في أربعينيات القرن الماضي. وظهر هاريمان خصوصا في صورة سنة 1942 في موسكو إلى جانب تشرشل والزعيم السوفييتي جوزف ستالين.

واعتاد تشرشل إهداء أصدقائه لوحاته التي يرسمها.

وبيعت اللوحة إلى هواة جمع أميركيين لم يعودوا على قيد الحياة، بعد سنة 1997.

وكانت لوحة لوينستون تشرشل قد بيعت مقابل مبلغ قياسي بلغ 1,8 مليون جنيه إسترليني خلال مزاد نظمته دار «سوذبيز» سنة 2014.