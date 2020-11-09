فردوس صعيدية صارمة من «نسل الأغراب»

سعيد ياسين (القاهرة)

تعود الفنانة فردس عبدالحميد إلى الدراما بعد غياب، من خلال مسلسل «نسل الأغراب»، المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.

وتجسد فردوس شخصية أم صعيدية تتميز بالصرامة والشدة التي تجعل المحيطين بها يعملون لها ألف حساب، رغم أنها من داخلها طيبة وحنون، ولكن لا تظهر مشاعرها هذه أمام الآخرين.

تدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي تراجيدي، حيث يتناول أحوال المجتمع في صعيد مصر بكل ما فيها من مشاكل وقضايا إنسانية واجتماعية واقتصادية.

يشارك في بطولة العمل أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ونرمين الفقي ومحمد جمعة وإنجي المقدم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

كانت عبدالحميد ظهرت ضيفة شرف بشخصيتها الحقيقية في مسلسل «الوصية» مع أكرم حسني وأحمد أمين وريم مصطفى، وإخراج خالد الحلفاوي عام 2018.