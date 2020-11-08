الموسيقى.. مصدر للسعادة

ترجمة: عزة يوسف

الاستماع إلى الموسيقى المفضلة تجربة مُبهجة، حيث تستحضر الألحان الذكريات السعيدة المليئة بالحنين إلى الماضي، ويؤدي اللحن المرتفع إلى الشعور بالقشعريرة تسري في جسدك، حسبما ذكرت دراسة جديدة.

وذكر موقع «Unfold Times» أن الإحساس بالقشعريرة يظهر في فحوص الدماغ، حيث يرتبط بتنشيط أنظمة المكافأة والمتعة في المخ، حسبما وجد العلماء الذين حللوا أنماط نشاط الدماغ المرتبطة بالقشعريرة الموسيقية.

أجرى الدراسة باحثون في جامعة بورغوندي فرانش كومتيه الفرنسية، وأفاد عشاق الموسيقى المشاركون فيها أنهم شعروا بالقشعريرة والسعادة حتى لو كان الشخص يفتقر إلى الموهبة الموسيقية أو غير متمرس في التدريب الموسيقي، ولكن بمجرد الاستماع إلى الألحان المحبوبة لا يزال بإمكانهم الاستمتاع بالموسيقى.

وأظهر التحليل لنتائج مخطط كهربة الدماغ، أن المشاركين شعروا بالإثارة وزاد نشاط دماغهم في قشرة الفص الجبهي أو الفص الأمامي للدماغ، وهي منطقة تقع فوق تجويف العين تدمج التجارب الحسية وتعالج العواطف، وتحفز أنظمة المكافأة في الدماغ بما يؤدي لإفراز هرمون الدوبامين الذي يشعر الشخص بالسعادة.