«أبوظبي الإذاعية».. برامج متنوعة ومحتوى هادف

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شبكة أبوظبي الإذاعية التابعة لـ«أبوظبي للإعلام» دورتها البرامجية الجديدة للأشهر الثلاثة المقبلة، والتي تضم باقة من الأعمال المتنوعة تجمع بين البرامج الترفيهية والاجتماعية والحوارية، بما ينسجم مع استراتيجية «أبوظبي للإعلام» التي تركز على تقديم محتوى ترفيهي يلبي مختلف اهتمامات المستمعين وتطلعاتهم.

وراعت شبكة أبوظبي الإذاعية في دورتها البرامجية اختيار مجموعة من البرامج التي تغطي جوانب الحياة كافة بأسلوب تفاعلي، إلى جانب تسليط الضوء على آخر المستجدات المحلية والعالمية، بما يدعم مساعيها الرامية للوصول إلى أكبر شريحة من المستمعين والتفاعل معهم عبر المنصات الرقمية.

«أبوظبي أف أم»

تبث إذاعة «أبوظبي أف أم» ثلاثة برامج رئيسة، من بينها البرنامج الجديد «رياضة مكس»، والذي يستعرض آخر مستجدات عالم الرياضة بمختلف أنواعها المحلية والعالمية، بما في ذلك الجيوجيتسو و(UFC) ورياضات أصحاب الهمم والدوريات الخليجية والعربية والعالمية، وذلك يوم الثلاثاء، الساعة 08:00 ويقدمه سيف الصيعري، إلى جانب برنامج «استديو 1» الذي يقدمه المذيعان أحمد المجيني وسالم الكعبي من الأحد إلى الخميس، الساعة 10:00 صباحاً، ويهدف البرنامج لنشر الوعي وبث روح المنافسة الإيجابية بين أفراد المجتمع، كما تخصص الإذاعة برنامج «صوت الملاعب»، الذي يقدمه سيف الصيعري ليواكب مشاركات المنتخب الوطني في المباريات الإقليمية والعالمية.

«إمارات أف أم»

تتميز إذاعة «إمارات أف أم» في دورتها البرامجية الجديدة بتنوع برامجها ومحتواها الهادف والترفيهي، الذي يلبي تطلعات الجمهور بمختلف تفضيلاته، حيث خصصت خمسة برامج تعرض بشكل حصري على التطبيق الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للإذاعة، لتقديم محتوى مميز يتماشى مع التغيرات المتسارعة لتفضيلات المستمعين، لتصبح أول محطة تطلق هذه البرامج على مستوى الإذاعات في الإمارات.

ومن بين هذه البرامج، «أحلى صباح»، من الأحد إلى الخميس، الساعة 6:30 صباحاً، ويعرّف البرنامج الترفيهي الذي يقدمه كل من شمس السعدي، وراشد عتيق، وإيمان محمد، وريان حسن، المستمع بما يهمه من موضوعات وأخبار وأنشطة من خلال فقراته المنوعة والمتجددة.

ويتميز برنامج «محطات الظهيرة»، الذي يقدمه الإعلامي عادل حسين من الأحد إلى الخميس، الساعة 1:00 ظهراً، بمحطاته المتنوعة التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي والنقد البناء بصورة ترفيهية ممتعة.

وسيكون المستمعون على موعد أيام الأحد إلى الخميس، الساعة 4 عصراً، مع برنامج «أحلى مسا»، والذي تقدمه فاطمة خليفة والمزون الحميري وبدور المرزوقي وبدور أحمد وأحمد العبيدلي، ويضم العديد من الفقرات المنوعة والألعاب والمسابقات إلى جانب فقرات المعلومات الشيقة والممتعة، وتواصل «إمارات أف أم» بثها لبرنامج «عقة بحر» الذي بدأ منذ انطلاق بث الإذاعة، والذي يلقى إقبالاً كبيراً من المستمعين في كافة أنحاء الإمارات وبحلة جديدة، ويقدمه حارب السويدي كل يوم سبت، الساعة 9:00 مساءً، ليسلط الضوء على التراث الإماراتي وصونه للأجيال.

«ستار أف أم»

خصصت «ستار أف أم» خمسة برامج تبث بشكل مباشر عبر أثير الإذاعة وتطبيقها الرقمي، حيث تضم ثلاثة برامج تبث خمس مرات في الأسبوع وبرنامجين يبثان ثلاثة مرات في الأسبوع، وتبدأ الساعة 07:00 صباحاً مع برنامج «صباحو» المنوع من إعداد وتقديم رانيا يونس وحسان الشيخ، والذي يطرح مجموعة متنوعة من المواضيع بأسلوب عفوي وخفيف، كما يعد مجلة صباحية لتغطية الأحداث والمناسبات المحلية وأبرز الأخبار العالمية.

ويبدأ عرض برنامج «فنون أفترنون» الساعة 01:00 ظهراً، من إعداد وتقديم أحمد نصر وغريس فغيلي، وهو برنامج غنائي وثقافي وترفيهي مليء بالأغنيات الطربية والمقاطع الموسيقية، إلى جانب فقرات جديدة، ومنها فقرة الأبراج والذكريات والأخبار وأبرز «الهاشتاغات» المتداولة على مواقع التواصل.

وفي الساعة 05:00 مساءً سيكون المستمعون على موعد مع برنامج «لايف أت فايف» الترفيهي والتفاعلي المباشر، يقدمه الإعلامي فاروق درزي، ويشمل لقاءات فنية وترفيهية وثقافية واجتماعية، إلى جانب تسليط الضوء على الأحداث والفعاليات الوطنية والاجتماعية والفنية بالدولة، ويمزج ضمن فقراته بين مجموعة من الأغاني العربية والأجنبية من حول العالم.

ومن بين البرامج الأسبوعية، تبث الإذاعة برنامج «أحلى طريق» أيام الأحد والثلاثاء والخميس، الساعة 08:00 مساءً، من إعداد وتقديم مروة معاذ، وهو برنامج ترفيهي ثقافي يركز على الفنون الموسيقية والأعمال التلفزيونية والسينمائية، ويسلط الضوء على جوانب الفنون بأسلوب تفاعلي مع الجمهور.

ولعشاق الرياضة، تبث «ستار أف أم» أيام السبت والاثنين والأربعاء، الساعة 08:00 مساءً، برنامج «سبورت أكشن»، من إعداد وتقديم مهدي سليمان، ويضم تغطية أخبار مختلف الرياضات العالمية والمباريات والبطولات الأوروبية والخليجية في قالب تفاعلي يضم حوارات تحليلية مع نجوم الرياضة ومشاركات المستمعين لآرائهم.

«القرآن الكريم»

تبث إذاعة القرآن الكريم خمسة برامج مباشرة خلال الدورة البرامجية الجديدة، منها «صباح النور»، الذي يقدمه محمد الحوسني، وعبير ثاني، وفاطمة البلوشي، وهلال خليفة من الأحد إلى الخميس، الساعة 6:30 صباحاً، وهو عبارة عن رحلة صباحية تحلق بالمستمعين من خلال آفاق الكلمة البنّاءة ورحاب الحكمة الإيمانية، في حين يهدف برنامج «في رياض تلاوة» الذي يقدمه الدكتور عدنان سليم كل يوم أحد، الساعة 05:00 مساءً، إلى تعليم الناس كيفية ترتيل القرآن الكريم.

في حين يجيب الدكتور محمود الدقاق في برنامجه «يستفتونك» الذي يبث كل ثلاثاء، الساعة 05:00 مساءً، عن استفسارات الجمهور الشرعية والفقهية من خلال نخبة من العلماء والفقهاء من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

ويهدف برنامج «فاعل خير» الذي يقدمه عبدالله الزرعوني كل يوم أربعاء، الساعة 05:00 مساءً، إلى تعزيز ثقافة الوقف بين أفراد المجتمع ومؤسساته، واستدامة العطاء، كما يهدف برنامج «اسأل طبيبك»، الذي تقدمه الدكتورة عبير النقبي كل يوم خميس، الساعة 05:00 مساءً، إلى نشر توعية صحية شاملة بين أفراد المجتمع حول العديد من الأمراض وسبل الوقاية منها.