دانهام تكشف أسرار قطاع المال

نيويورك (أ ف ب)

بعد نجاح مسلسل «غيرلز»، تقدم المنتجة الأميركية لينا دانهام عملاً جديداً يحمل اسم «إنداستري» تستكشف من خلاله أسرار عالم المال، وتغوص في حياة عدد من شباب هذا القطاع بحثاً عن هويتهم.

ويدور العمل الجديد، حول هاربر وياسمين وغاس وزملائهم الذين لديهم بضعة أشهر فقط لإثبات جدارتهم في «بيربوينت أند كو»، إحدى المؤسسات المالية المهمة في العالم ومقرها في لندن.

ويصوّر المسلسل الجديد الممتد على ثماني حلقات، الحياة الصاخبة في أوساط قطاع المال، وما تتضمنه من سلبيات وسلوكيات خاطئة، ويسعى القائمون على العمل لرسم صورة كاملة لهذا العالم.