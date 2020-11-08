غابة عذراء

باريس (أ ف ب)

يدرس عالم النبات الفرنسي فرانسيس هالي مشروعاً طموحاً لاستزراع غابة عذراء في أوروبا الغربية، تكون «أكثر جمالاً وثراء وتنوعاً» من مزارع الأشجار التقليدية.

ويرى هالي أن المساحة الملائمة للمشروع هي 70 ألف هكتار، في المنطقة الحدودية وسط فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وألمانيا وسويسرا.. ويفرق هالي بين مزارع الأشجار والغابات، قائلاً: «في المزارع تكون الأشجار من نوع واحد ولها نفس العمر، وتُعامل مثل الزراعة العادية، وفي الغابة الحقيقية، الأنواع كثيرة جداً، والأشجار لها أعمار مختلفة».. ويضيف: لن تكتمل الغابة إلا مع عودة الحيوانات الكبيرة والذئاب والدببة والحيوانات العاشبة مثل البيسون.