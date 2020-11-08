أحمد خليل.. يتزوج سراً في «خيط حرير»

سعيد ياسين (القاهرة)

يجسد الفنان أحمد خليل شخصية رجل أعمال في مسلسل «خيط حرير»، يعيش حياته في هدوء مع زوجته وابنه وابنته، وتنقلب حياته بعدما يكتشف إصابة ابنته بمرض مزمن، فيصاب بجلطة يفقد على إثرها الحركة.

وبمرور الأحداث يتوفى وتكتشف زوجته أنه كان متزوجاً عليها ولديه ابنة في عمر أولادها تطالب بحقها الشرعي في ميراث والدها، وتدخل معهم في مشاكل كبيرة.

ويترقب خليل ردود فعل الجمهور حول دوره، وتشارك في العمل مي عز الدين في ثالث تعاون لهما بعد مسلسلي «رسايل» و«الشك».

وكان خليل عاد إلى الدراما في رمضان الماضي بعد غياب عامين، من خلال مسلسل «الفتوة» مع ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني، ودارت أحداثه في حي الجمالية الشعبي قبل مئة عام، حيث كانت تنظم الأحياء وتدير شؤونها فئة من الأشخاص الأقوياء، يطلق عليهم «الفتوات» الذين يتحملون مسؤولية الأهالي.