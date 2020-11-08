هاني رمزي.. «عمر المحتار»

محمد قناوي (القاهرة)

يستعد هاني رمزي لتصوير فيلم جديد بعنوان «عمر المحتار»، تأليف سامح سر الختم وشادي محسن، وينتمي إلى الأعمال الكوميدية التي اعتاد عليها ويقدمه بشكل مختلف عن أعماله السابقة.

وقال رمزي: إن الفيلم يناقش مشكلات الشباب مع السوشيال ميديا، ويعود به للسينما بعد غياب أكثر من عامين ونصف منذ قدم آخر أعماله «قسطي بيوجعني».

وأكد هاني على أنه قرر الابتعاد عن تقديم برامج المقالب، ونفى ما تردد عن تعاقده على تقديم جزء ثان من فيلم «غبي منه فيه» بعد إعلان الشركة المنتجة نيتها ذلك،

مشيراً إلى أنه على استعداد تام لتقديم الجزء الثاني، بشرط أن يكون السيناريو أفضل من الجزء الأول الذي حقق نجاحاً كبيراً أثناء طرحه في السينمات منذ حوالي 16 عاماً.

وأعرب هاني عن أمنيته في تقديم جزء ثان من فيلم «محامي خلع»، تأليف وحيد حامد، وإخراج محمد ياسين.