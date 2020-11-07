صوفيا تحث السيدات على فحوص الثدي

القاهرة (الاتحاد)

حثت الممثلة الكولومبية صوفيا فيرجارا معجبيها على عدم نسيان إجراء فحوص الثدي بالتصوير الشعاعي «الماموغرام»، وقد شاركت بطلة مسلسل «Modern Family» صورة لها، وهي في طريقها لإجراء فحص الثدي، الذي يجب أن تخضع له كل النساء فوق 45 عاماً، لاكتشاف العلامات المبكرة للسرطان، في محاولة لزيادة الوعي والتشجيع على الفحص المبكر.

وأوضح موقع «Today Online» أن صوفيا كتبت تحت صورتها: «لقد ذهبت لإجراء صورة (الماموغرام) الخاصة بي، لا تنسين فحوصاتكن».

وتحدثت صوفيا (48 عاماً)، زوجة الممثل والفنان الأميركي جو مانغانيلو، عن الإجراءات التي تتخذها لتجنب الإصابة بسرطان الجلد.

وقالت إنها بدأت استخدام واقي الشمس على وجهها في العشرينيات من عمرها، موضحة أن الوقاية خير من العلاج؛ لأنه بمجرد الإصابة لا يمكن إرجاع الزمن، أو التخلص من المشكلة.