كوثر بن هنية: «الرجل الذي باع ظهره».. قصة حقيقية

محمد قناوي (القاهرة)



أكدت المخرجة التونسية كوثر بن هنيه أن قصة فيلمها «الرجل الذي باع ظهره»، الذي حصد جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل في مهرجان الجونة السينمائي، استوحتها من قصة حقيقية للوحة للعذراء في اللوفر بباريس.

وقالت: خلال مشاهدتي للمعرض توقفت أمام رسمة وشم على ظهر «تيم شتاينر»، وهو جالس على كرسي، وظلت هذه الصورة لا تفارق خيالي، ومع مزيد من التفاصيل كتبت سيناريو الفيلم في مسودته الأولى خلال 5 أيام فقط، وهو زمن قياسي خاصة أنني وقتها كنت أعمل على فيلمي «الجميلة والكلاب».

وبسبب وجود سوريين لاجئين تنبهت أن تكون فكرة الفيلم لشاب سوري، فالفكرة بدأت من صورة في معرض وانتهت بعمل سينمائي يناقش مشكلة اللاجئين.

وقالت بن هنيه: أردت التطرق لمشكلة اللاجئين بصورة غير تقليدية، لذا فضلت أن أقدم عملاً بشكل يشبه الخرافة الحديثة التي يمكن أن يصدقها الجمهور.

اختيار الأبطال

وعن اختيار بطل العمل «يحيي مهايني» أوضحت كوثر، قائلة: منذ بدء كتابة الفيلم كنت أبحث عن فنان قوي يمكنه تحمل مسؤولية شخصية «سام» الرئيسة بالأحداث، وهذا لم يكن سهلاً واستغرق وقتاً طويلاً في الاختيار، وقمت بعمل اختبارات كثيرة للممثلين حتى شاهدت «يحيى» وتم ترشيحه للدور وتحمست له وشعرت أن لديه القدرة على تجسيد الدور، ولم يخب ظني وجاءت ردود الفعل إيجابية.

وعن اختيار «مونيكا بلوتشي» في أول مشاركة عربية لها، قالت كوثر: وجدت أن مونيكا يمكن أن تلعب الشخصية المناسبة لدور ثريا السيدة المتغطرسة، ولم يكن لديّ معرفة سابقة بها، والأمر لم يكن صعباً، حيث أرسلت العمل إلى وكيل أعمالها، وعندما قرأته تحدثت معي عن الصورة التي ترغب بتقديم الدور بها وهو ما تطابق مع وجهة نظري الأمر الذي خلق مساحة مشتركة بيننا خلال التصوير وشاركت دون تردد أو مطالب.

ليست الأولى

وقالت بن هنيه إن جائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان الجونة لـ«الرجل الذي باع ظهرة»، ليست الأولى فقد فاز بجائزتين في الدورة الـ 77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، فاز يحيى مهايني بجائزة أفضل ممثل، والفيلم بجائزة أديبو كينج للإدماج.

وأعربت المخرجة التونسية عن سعادتها بردود الفعل من الجمهور في الجونة وكانت كلها إيجابية للغاية، خصوصاً أنني أعمل دائماً على صناعة أفلام تستطيع أن تصل للجمهور في مختلف أنحاء العالم، وشعرت أيضا بسعادة كبيرة بعرض الفيلم للمرة الأولى في الوطن العربي خصوصاً مع تنظيم المهرجان وإقامته في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجه العالم بسبب جائحة «كورونا».

«بنات ألفة»

قالت المخرجة التونسية كوثر بن هنيه، إنها ليست المرة الأولى التي تفوز فيها بجائزة مهرجان الجونة، فقد سبق وأن فاز فيلمها «بطيخ الشيخ» بنجمة الجونة البرونزية عام 2018، وأكدت أنها تستعد للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ديسمبر المقبل بمشروع فيلم وثائقي في مرحلة التطوير يحمل اسم «بنات ألفة»، والذي يتنافس ضمن 15 مشروعاً بالمهرجان.