عجلة تصوير الأفلام تدور من نيوزيلندا إلى باريس

باريس (أ ف ب)

رغم جائحة «كوفيد - 19»، يجري العمل في نيوزيلندا تحديداً، على إنجاز الجزأين الجديدين من سلسلة «أفاتار» لجيمس كامرون، ولكنّ فرق تصوير الأفلام التي عادت إلى لوس أنجلوس لا تزال قليلة، إذ يتركز العمل هناك راهناً على برامج تلفزيونية وأغنيات مصوّرة وإعلانات، بينما دارت عجلة تصوير الأفلام مجدداً بالكامل في باريس، في الفترة التي سبقت الإقفال الثاني.

«ألوان الحريق»

وقال السينمائي كلوفيس كورنيّاك الذي يصوّر فيلماً مقتبساً من رواية بيار لوميتر «ألوان الحريق» في شوارع العاصمة الفرنسية «عندما تكون وراء الكاميرا، تكون مأخوذاً إلى درجة أنك تنسى وضع الكمامة».

وقد أتيحت معاودة تصوير عدد من الأفلام منذ انتهاء إقفال الربيع الفائت، ومن بينها فيلم «كورنيّاك»، ولكن بشرط التقيّد بتعليمات صحيّة صارمة، منها إلزامية وضع الكمامات للجميع، باستثناء الممثلين خلال تأدية مشاهدهم بطبيعة الحال.

ويتوافر في موقع التصوير طبيب وممرضون، وهو ما يرتّب تكاليف إضافية متنوعة، ويرفع فاتورة التصوير في ظل الجائحة بما يعادل 450 ألف يورو، من أصل موازنة تبلغ 15 مليوناً، بحسب شركة «غومون» المنتجة. لا بدّ من الاستمرار في التصوير، وإلا لتأثرت كل سلسلة السينما سلباً عند إعادة فتح الصالات، هكذا قال مارك فاديه، مدير الإنتاج في هذه الشركة الفرنسية التي تُعتَبَر من أقدم شركات الإنتاج في العالم، والتي لم تعرف يوماً مثل هذه الاضطرابات في 125 عاماً من وجودها.

55 فيلماً

وبين الأفلام التي أجلت خلال الموجة الأولى، وتلك التي تسعى إلى إنجاز التصوير خشية تشديد أكبر للتدابير، تشهد باريس تصوير عدد من الأفلام أكبر من أي وقت مضى، إذ أشار المسؤول عن السينما في بلدية المدينة ميشال غوميز إلى أن 55 فيلماً يجري تصويرها منذ 11 مايو الفائت، وقال «لقد عاودوا العمل بهدوء خلال الصيف، ولكن منذ الأول من سبتمبر، بات الأمر مخيفاً.. الجميع يحاولون التعويض عمّا فاتهم».