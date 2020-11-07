«هي».. يجمع وفاء وآيتن

سعيد ياسين (القاهرة)

انضمت الفنانة آيتن عامر إلى شقيقتها وفاء لتشاركها بطولة مسلسل «هي»، والذي يتناول قصص عدد من الفتيات انتقلن من الريف وصعيد مصر للإقامة في القاهرة للدراسة أو العمل، والمشاكل التي تواجههن. ويشارك في العمل منذر رياحنة ودينا ومنة فضالي وعايدة رياض وهاجر الشرنوبي، تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وتعود آيتن للتعاون مع شقيقتها بعد غياب، حيث شاركتها بطولة مسلسل «الطوفان» عام 2017.

من ناحية أخرى أوشكت آيتن على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل «في يوم وليلة» أمام أحمد رزق وداليا مصطفى ونضال الشافعي وصلاح عبد الله ومحمد جمعة، وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في 45 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، وتجسد من خلاله شخصية زوجة أحمد رزق، ولديهما طفلة عمرها 13 عاماً، ولكنها تقرر الانفصال عن زوجها بسبب مشاكل بينهما.