فوق بيتنا عَلَم

«ارفعه حتى يبقى عالياً»

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«فوق بيتنا عَلَم..

فوق بيتنا قسم/‏ فوق بيتنا علم

بالحب نبني ونعمر/‏ نردد أحلى العبارات

عاش الوطن، يحيا العلم، يا الإمارات»

بالصوت العالي...

عاطفيٌ بدرجة كبيرة، تغمرني مشاعر الفخر بنقل رسائل الفجر بأحاسيس محفورة في القلب بالحب والامتنان إلى الله، أن يحفظ الإمارات، رسائل محفزة كالتي تنقلها الطيور من الشجرة إلى الغصون إلى الشارع بتفرعاته ومداخله إلى ما تقوله الأبواب وهي ترفع علماً في السماء يرف فيها العَلَم مع الطير في سماء العز

بالصوت العالي..

من القلب وبتفاهم وبالحب أسير بثبات «واثق الخطوات» متجاوزاً العوائق نحو الأفق الأرحب وإيمان بأن النور داخلنا ينظر معنا إلى العَلَم، في صباح هذا اليوم الثالث من نوفمبر أفكر بإيقاظ الناس، أقول لهم بدأت الإذاعات البث وآفاق العالم يحيي العَلَم، بدأت النوافذ تُفتح تستمع «عيشي بلادي، عاش العلم».

في صباح هذا اليوم نخرج نفتخر نملأ الروح بجمال العمران ونهضة الإنسان في أجمل بلد «الله يحفظ الإمارات»

فوق بيتنا صباح/‏ تبتسم الدنيا له أفراح

النور يا أحلى وطن/‏ نحقق الآمال/‏ تشرق الدنيا ملاح/‏ النور لأغلى وطن

بالصوت العالي..

سأضع البياض في أيادي الصيادين، والذاهبين إلى العمل والخارجين للتو من البيوت، سأقف عند خور رأس الخيمة وأنادي: توقفوا لا أستطيع أن أكون فراغاً، وفرداً منعزلاً عن أصواتكم، توقفوا نحيي العَلَم هناك رجل يقف ينتظركم ممتلئ بالحياة يودُ أن يهديكم الشعر، ولو بحوار

يحدثكم اتحاد الإمارات، الله يحفظ الإمارات توقفوا أنا نهام وعازف

يحب وطنه الإمارات

بالصوت العالي...

سنجد الضوء والأمل والوضوح حين نرفعه لـيبقى شامخاً

في هذا الصباح الحافز كبير إلى حوار الروح إلى الروح

«بعيوننا نرفع عَلَم

يا إشراقة صباح النور

والمسك في مساء النور، نفديك يا وطن»

بالصوت العالي....

يا وطن الشهداء/‏ نحبك يا وطن

نهضة وطموح/‏ ثقافة وعمار

بالصوت العالي...

وبقلب شاكر حامد لله سبحانه أن يحفظ الإمارات بلد التسامح والإيمان، يا درة الدار وقصة إنسان بالصبر بناها عمل واجتهد لتصبح الإمارات أجمل بلد، محطاً لأنظار العالم.. الله يديم عطاها ويبقى علمها شامخاً خفاقاً يرف في سماء الدنيا، تعبيراً عن الفخر والانتماء «ملتزمون يا وطن»..

إلى الإمارات...

مُدي جدائلك على هذه الريح

إنه عملٌ رائع

أن نرفع العَلَم، نجدد العهد.

* أحمد العسم

a_alasam@hotmail.com