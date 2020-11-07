عيادة الدمى

طوكيو (أ ف ب)

في عيادة وسط طوكيو، تسجل موظفة شابة ترتدي سترة بيضاء بعناية تفاصيل أحدث المرضى لديها، والمريض ليس رجلاً أو سيدة جاء بهما الألم إلى العيادة، بل دمية على شكل نعجة.. فعيادة «ناتسومي» متخصصة في ترميم وإصلاح الدمى والألعاب المحشوة، وإعادتها إلى ما كانت عليه وقت اشتراها صاحبها.

وتقول يوكي كاتو التي جلبت دميتها للعيادة: «اعتقدت أن لا خيار آخر لديّ سوى رميها لأنها مهترئة، لكنني علمت أن هناك عيادة تتعامل مع هذا النوع من الألعاب.. فجئت إلى هنا على أمل أن أراها بشكل أفضل مرة أخرى».

وأوضحت مؤسسة العيادة ناتسومي هاكوزاكي، أنها تقدم علاجات تتراوح من إصلاح العيون، وزرع الشعر إلى تقطيب القطوع.