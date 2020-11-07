«مارا» و«دونا» تدعمان الأسطورة

تجمع عشاق نجم كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا أمام مستشفى في ضواحي بوينس آيرس، يرقد داخلها «الأسطورة» بعد جراحة في الدماغ، وتقدمت الأختان التوأم «مارا» و«دونا» روتوندو، اللتان تحملان اسم اللاعب، المشجعين الذين جاؤوا لدعم نجمهم المفضل.

وكان ماردونا قد خضع لعملية جراحية، إثر تعرضه لنزيف في المخ، وقال سيبستيان سانشي المتحدث باسمه: «العملية نجحت.. وحالة الأسطورة جيدة».

(رويترز)