«فورتنايت» تعود عبر «سفاري»

نيويورك (أ ف ب)

كشفت مجموعة «بي بي سي» الإعلامية أن لعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت» قد تصبح متاحة مجدداً لمستخدمي هواتف «آي فون» وأجهزة «آي باد» اللوحية عن طريق خدمات شركة «نفيديا».

وكانت شركة «إبيك جيمز» المطوّرة لـ«فورتنايت» دخلت مؤخرا في معركة مع مجموعة «آبل» بسبب خلاف عن نسب العمولات، وكانت النتيجة حرمان مستخدمي «آي فون» و«آي باد» من تحميل اللعبة أو تحديثها.

لكنّ شركة «نفيديا» بادرت بـ تطوير نسخة من منصتها للبث التدفقي للألعاب «جي فورس ناو» تتوافر على متصفح «سافاري» المملوك لـ«آبل»، ما يتيح للمستخدمين الوصول لـ «فورتنايت» عبر المتصفح.