حملة للتبرّع بالأصداف

بانكوك (أ ف ب)

أطلقت السلطات التايلاندية حملة للتبرّع بالأصداف، تهدف لإيجاد مأوى لقشريات السلطعون الناسك، التي ازداد عددها بشكل كبير في الجزر الخالية من السياح منذ تفشي جائحة «كوفيد -19»، ولم تعد تجد على ما يكفي من الأصداف لإيوائها.

وقال مدير محمية «مو كوه لانتا» جنوب تايلاند فيراساك سريساتجونغ: إن عشرات الآلاف من قشريات السلطعون الناسك ظهرت هذه السنة في المحمية، ولم تعد تجد أصدافاً تؤويها.

وأضاف: «أطلقنا نداءً للتبرع بالأصداف الفارغة، لكي لتأوي إليها هذه القشريات، مشيراً إلى أنه تلقى وعوداً بالحصول على نحو 200 كيلوجرام من الأصداف».