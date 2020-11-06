كنز من دمى «ستار وورز»

لندن (أ ف ب)

حققت عائلة بريطانية مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني من بيع دمى مستوحاة من سلسلة أفلام «ستار وورز»، عثَرت عليها مصادفةً داخل مرأب مليء بأكياس قمامة تركها أحد الجيران قبل وفاته.

وقالت صحيفة «ذي تايمز» إن رجلاً وزوجته يعيشان في ستوربريدج بوسط إنجلترا احتارا في بداية الأمر، ولم يعرفا طريقة للتعامل مع كومة من الدمى وسفن الفضاء المصغّرة التي أمضى جارهما الراحل عقوداً في جمعها.

وعندما طلبت الأسرة من خبير المزادات كريس أستون تقدير قيمة الدمى، اكتشفت أنها أشبه بكنز.

وقال الخبير إنها «أفضل مجموعة من أغراض حرب النجوم رأيتها في حياتي».