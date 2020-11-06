«الشارقة الجامعي» للأفلام 12 نوفمبر

الشارقة (وام)

تنطلق في 12 نوفمبر الجاري فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الشارقة الجامعي الدولي للأفلام الذي تنظمه كلية الاتصال بجامعة الشارقة، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ومدينة الشارقة للإعلام «شمس».

وقال الدكتور عصام نصر القائم بأعمال عميد كلية الاتصال والمشرف العام على المهرجان إن الدورة الحالية تمثل فرصة لدارسي الإعلام في الجامعات الإماراتية والعربية لتقديم أفكارهم وتصوراتهم الإبداعية ضمن معايير عالية الجودة.

وأشار الدكتور علاء مكي رئيس قسم الاتصال الجماهيري بالكلية مدير المهرجان إلى مشاركة 145 فيلماً من 50 جامعة عربية، موزعة على أربع فئات.