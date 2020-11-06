ترميم «كباش» الأقصر

الأقصر (د ب أ)

أنجز المجلس الأعلى للآثار المصرية، 70% من مشروع ترميم تماثيل كباش معبد الكرنك الشهير، في البر الشرقي من مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر.. وأشار أمين عام المجلس الدكتور مصطفى وزيري إلى أن أعمال الترميم تتضمن حماية النقوش والألوان، وينفذها بدقة عالية فريق من أمهر المرممين المصريين.

وأضاف أن المشروع يستهدف حماية 29 تمثالاً تقع خلف الصرح الأول لمعبد الكرنك، وحمايتها وحفظها، بعد أن ساءت حالتها جراء أعمال ترميم خاطئة في سبعينيات القرن الماضي، الأمر الذي تسبب في تسرب المياه الجوفية أسفل تلك التماثيل.