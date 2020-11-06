متاجر إيطاليا مهجورة

متاجر جاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني، وقد أغلقت أبوابها، وأصبحت شبه مهجورة، بعد أن أعلنت السلطات الإيطالية «لومباردي»، التي تتوسطها الجاليريا، «منطقة حمراء»، وأغلقت الحانات والمطاعم ومعظم المتاجر، كجزء من إجراءات أكثر صرامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

(رويترز)