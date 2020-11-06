«السِّماك الأعزل».. يبشّر باعتدال الطقس

هناء الحمادي (أبوظبي)

يُعتبر أشد النجوم تألقاً، والخامس عشر في قائمة أشد النجوم سطوعاً في سمائنا، يطلق عليه أحياناً السنبلة، أو «السِّماك الأعزل» عند العرب من آخر المنازل الشامية، وما بعده يماني وهو الفاصل بين النجوم الشمالية والجنوبية، وثاني طوالع الوسم، وخامس منزلة من منازل فصل الخريف ومدّته ثلاثة عشر يوماً.

اعتدال الجو

يقول إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: مع طلوع السِّماك، يعتدل الجو نهاراً، ويبدأ البرد بالتوغل خلال الليل، وتقول العرب (لا يطلع السِّماك إلا وهو غارز ذنبه في برد)، وتزداد فيه برودة الماء صباحاً، حيث يحتاج الناس إلى تسخين الماء قبل استخدامه أو الاستحمام به، وتهيج فيه أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة مثل «الربو» بسبب التقلبات الجوية، وكذلك نزلات البرد، وبطلوعه يحين أوان بداية قدوم السحاب من الجهة الشمالية الغربية وهطول الأمطار، وتشتد الرياح في جنوب غرب الجزيرة العربية، ويكون الهواء فيه رطباً والرياح فيه متقلبة الاتجاه لكنها خفيفة السرعة، كما يحين موعد تكريب أشجار النخيل، وإزالة الكرب والعذوق الخاوية والجريد اليابس، ويُقطع فيه الشجر، كالأثل، فلا يصيبه السوس، ويشتل البصل والبطاطس في الحقول المستديمة، ويُجنى عسل السدر ويكثر فيه وضع الأغنام مواليدها.

نباتات السِّماك

ويضيف الجروان: «يُزرع في منزلة السِّماك، القمح، الشعير، الحبة السوداء، البقدونس، الكرفس، الكزبرة، اليانسون، البابونج، الخس، السبانخ، الكرَّاث، الجرجير، النعناع، الهندباء، الثوم، الحلبة، العصفر، الكمون، والزعتر، وأنواع من الخضراوات والبقول، كالبازلاء، والفاصوليا، والفول، والحمص، والعدس، كما يشهد السِّماك زراعة الخضراوات الشتوية».

ويبين أنه في دولة الإمارات في هذا الوقت يزهر طيف من النباتات في منزلة منها: «الرمث»، و«السلي»، و«الحنضد» ذو الزهر الياقوت، و«الخريط»، و«السويدة» التي تحمل هوية أخرى باسم «مليحة»، و«المرخ»، و«الرَّمرام»، و«الكحل»، و«الخرز»، و«الحنظل»، و«الثندة»، و«الظفرة».

موسم الزراعة

يوضح المزارع الستيني عبيد الظنحاني من الفجيرة، أنه في موسم السِّماك يجري الاستعداد لزراعة الكثير من النباتات التي تزهر سريعاً في هذا الوقت، وتحتاج إلى الكثير من الرعاية والاهتمام لتنمو بشكل جيد، ومعظم المزارعين يستبشرون خيراً بهذه الفترة التي تتسم ببرودة الجو، حيث تكون الرياح خفيفة، مما يساعد المزارع على إزالة الكرب والعذوق الخاوية واليابسة من النخلة.