4 مسلسلات «صعيدية».. في رمضان 2021

محمد قناوي (القاهرة)

تعود الأعمال الدرامية عن صعيد مصر بقوة خلال رمضان المقبل 2021، بأربعة مسلسلات، تتناول عدداً من القضايا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وهي:

نسل الأغراب

مسلسل «نسل الأغراب»، من تأليف وإخراج محمد سامي ويجمع بين أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، ومن المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، وتدور الأحداث حول شاب نشأ في إحدى قرى الصعيد، يبحث عن الثأر لوالده الذي قتل على يد إحدى العائلات، وتحدث مفاجأة حيث يكتشف أن والده على قيد الحياة، ويحتدم صراع بين السقا وكرارة، الذي يلعب دور شرير، ويملك كل منهما جزيرة في النيل.

خُط الصعيد

والمسلسل الثاني «موسى»، من بطولة محمد رمضان وسيناريو ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، ومن المنتظر بدء تصويره هذه الأيام، ويجسد فيه رمضان شخصية السفاح «خُط الصعيد»، الذي أثار الرعب، بعد تشكيله لعصابة من المطاريد، حيث يقوم بعمليات مشبوهة وصفقات في تجارة المخدرات، في نفس الوقت الذي يساعد فيه المحتاجين.

بدر البدور

وتخوض روبي تجربة الدراما الصعيدية للمرة الثانية من خلال مسلسل «بدر البدور»، الذي يعتبر أول بطولة درامية لها، وقالت إن أحداث العمل تعود إلى قبل مئة عام، ويتناول العمل مأساة المرأة بالصعيد في تلك الفترة، من خلال شخصية فتاة غجرية.

أفراح إبليس

أما المسلسل الرابع فهو الجزء الثالث من «أفراح إبليس» وتسعى الجهة المنتجة إلى تسويقه خلال رمضان المقبل، وقد تم تصويره قبل عام، والعمل بطولة جمال سليمان وصابرين ومحمود عبد المغني ومنى عبد الغني وكمال أبورية، ومن تأليف مجدي صابر وإخراج أحمد خالد أمين.

بيئة خصبة

قال السيناريست عبدالرحيم كمال، إن القالب الصعيدي مرغوب من أهل القاهرة الكبرى والوجه البحري والوطن العربي. وأكدت الناقدة ماجدة موريس إن بيئة الصعيد خصبة مليئة بالقصص والأحداث وأصبحت هدفاً لتقديم رسائل كثيرة وإظهار معاني الإنسانية.

ويري الناقد الفني نادر عدلي أن الكتّاب يريدون الهروب من الدراما الاجتماعية حول أحداث المدن الكبرى، والبحث عن تغيير الجلد، وفي نفس الوقت الجمهور يقبل علي هذا النوع من الدراما لأنها مختلفة ومشوقة.