سايمون بيج: توم كروز «مرعب»

القاهرة (الاتحاد)

كشف الممثل الإنجليزي سايمون بيج عن أنه كان يشعر بالرهبة والرعب أثناء مشاهدته النجم توم كروز، الذي شاركه بطولة «مهمة مستحيلة»، وهو يقوم بالحركات البهلوانية الخطيرة ضمن أحداث الفيلم.

ونقل موقع «List» عن سايمون، البالغ من العمر 50 عاماً، قوله في أحد البرامج إن توم يشتهر بتنفيذ مشاهد الحركة الخاصة به.

وأضاف أنه تأكد من ذلك أثناء مشاركته في تصوير سلسلة أفلام الحركة الشهيرة، حيث كان يلعب فيها دور شخصية بينجي دان.

وقال سايمون إنه عندما يشاهد الفيلم ويرى توم يقوم بتلك الأعمال المثيرة، يشعر بالرهبة وبإحساس حقيقي بمدى الخطر لأنه يعلم أنه هو من يقوم بتلك الحركات بنفسه، وعندما ينفذها لا يكون لدى طاقم العمل فكرة عما إذا كان سينجو منها بسلام.

وأوضح سايمون، الذي يعمل كاتب سيناريو ومنتجاً ومخرجاً، أن توم قام بالتحضير لشخصية إيثان هانت، وتدرب كثيراً على حركاته المثيرة بجدية وصرامة.

وكشف عن رغبته في الذهاب إلى الفضاء مع توم كروز، بعد أن تعاون النجم مع وكالاتي فضاء «ناسا، وسبيس إكس»، في مشروع من شأنه أن يصبح أول فيلم روائي يتم تصويره في الفضاء الخارجي، ويريد سايمون الانضمام إليه.