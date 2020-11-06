حرب المكائد.. رحلة مثيرة ومكتوبة بإتقان

محمد وقيف

في كتابه الجديد «الحماقة والمجد.. أميركا وروسيا والحرب السياسية 1945-2020»، يأخذنا الكاتب والصحفي الأميركي تيم وينر في رحلة عبر 75 عاماً من مشاعر عدم الثقة والمكائد المتبادلة بين موسكو وواشنطن، واضعاً ما يصفه البعض في واشنطن بـ«هجوم بوتين على الديمقراطية الأميركية» في سياقه التاريخي، وفيه يقدم وينر رحلة مثيرة ومكتوبة بإتقان إلى المعركة الأخطر لهذا العصر.

وينر يتأمل المخاوف الحالية بشأن ما يقال إنه استخدام من قبل موسكو لوسائل التواصل الاجتماعي والحلفاء الأجانب، من أجل توسيع انقسامات أميركا السياسية والاجتماعية والثقافية، مركِّزاً على الدور المركزي الذي لطالما لعبته الحرب السياسية في التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا، الحرب السياسية، التي عُرِّفت في 1948 بأنها «استخدام كل الوسائل التي في حوزة الدولة لتحقيق أهدافها، دون أن ترقى إلى مستوى الحرب»، كانت السلاح المفضل لكلا الجانبين، والذي ساعد على الإبقاء على تلك الحرب باردة وليست ساخنة، ويبرع وينر بشكل خاص في نبش الجانب الخفي من الموضوع وتفسيره.

والواقع أن الولايات المتحدة انخرطت في حرب سياسية مرتجلة منذ الأيام الأولى للجمهورية الأميركية، غير أن إدارة ترومان كانت أول حكومة أميركية تقوم بمأسسة هذه الممارسة، في أربعينيات القرن الماضي، وسط تنامي الأدلة على سعي الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين إلى الهيمنة على أوروبا، حيث كان السوفييت منخرطين منذ مدة في حرب سياسية عبر كل القارة، مدعومين بوجود الجيش الأحمر في الشرق وبالشيوعيين وأنصارهم، العلنيين والسريين، في أوروبا الغربية، وفي عام 1948، أصدر «مجلس الأمن الوطني» الأميركي توجيها أوكل المسؤولية عن «العمليات السرية» في زمن السلم رسمياً إلى «وكالة الاستخبارات المركزية» (الـ«سي آي إيه») المؤسَّسة حديثاً، ورخّص لإنشاء وحدة خاصة داخل الـ«سي آي إيه» لإدارة هذه الأنشطة.

وينر، الذي فاز بجائزة بوليتزر للصحافة في 1988، يقدم حكماً مختلطاً على الاستخدام الأميركي للممارسات السرية في الصراع مع موسكو، ويقول إن الجهود كانت ناجحة أحياناً وكارثيةً في أحيان أخرى، حيث كانت تؤدي في كثير من الأحيان إلى سلسلة من العواقب غير المقصودة، ويمثّل وصفُه المشوّق للتواطؤ الأميركي في خلق نظام موبوتو سيسيكو في جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً) تذكيراً بكيف يمكن للسياسات أن تنجح في مستوى معين وتخفق في مستوى آخر، ذلك أن موبوتو، الذي تلقى الدعم من الـ«سي آي إيه»، أصبح زعيماً مناوئاً للشيوعية، واستغل منصبه بعد ذلك لنهب بلده.

ويتعقب وينر جذور الحرب السياسية بين الولايات المتحدة وروسيا حتى السنوات الأخيرة، ويضعنا داخل ما يقول إنه «كريملن» يسعى للانتقام، بسبب خسارة إمبراطوريته، وهو «سعيد بجعل الأميركيين يدفعون ثمن ذلك».

وفي هذا السياق، يسلط وينر الضوء على استخدام روسيا الذكي للحرب السيبرانية وحرب المعلومات ضد إيستونيا وجورجيا وأوكرانيا، قبل التركيز على الولايات المتحدة، ويَعتبر أن ترامب كان هدية لموسكو، وكذلك كانت نقاط الضعف السياسية لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، التي يقول إن بوتين لطالما كان يمقتها بسبب دفاعها عن أوكرانيا ذات سيادة.

غير أن الكتاب يتركنا إزاء سؤال وجيه: لماذا أضحت الولايات المتحدة أكثر عرضة للهجمات والتدخلات الخارجية الروسية المفترضة؟ الإجابة على هذا السؤال تكمن جزئياً في سهولة التحكم غير المسبوقة في المعلومة والسهولة التي يمكن بها خلق ثقة مزيفة في عصر التواصل الاجتماعي.