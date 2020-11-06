الدنيا ربيع.. 12 دولة ومدينة لا تعرف الصيف والشتاء

أحمد مراد (القاهرة)

بعيداً عن حرارة الصيف، وبرودة الشتاء، هناك 12 مدينة ودولة حول العالم تتمتع بمناخ لطيف طوال العام، لا حار ولا بارد، وإنما معتدل صيفاً وشتاءً.

سيدني

توصف بأنها أكبر وأقدم مدينة في أستراليا، حيث تأسست عام 1788، وهي أول مستوطنة أوروبية في القارة الأسترالية، فضلاً عن أنها تعتبر من أهم المراكز الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية في العالم، وهي محاطة بالجبال في الشرق والغرب، وتحوي العديد من الخلجان والأنهار.

وتتمتع سيدني بطقس معتدل ومشمس طوال العام، حيث تتميز بأكثر من 340 يوماً مشمساً في السنة، والصيف فيها ليس حاراً، والشتاء معتدل، وتتراوح درجات الحرارة فيها من 20 إلى 30 درجة مئوية، ومن النادر حدوث أي أنشطة لأعاصير أو عواصف رعدية، ولا تتساقط فيها الثلوج.

الإكوادور

تتميز بطقس ربيعي دائم، ويصل متوسط درجات الحرارة فيها إلى 25 درجة مئوية، وبسبب وقوعها على خط الاستواء يتساوى طول الليل مع النهار على مدار السنة. وتعد مدينة لوجا واحدة من أشهر وأفضل مدن الإكوادور من حيث المناخ، إذ تتمتع بطقس معتدل ربيعي على مدار العام، وتتراوح فيها درجات الحرارة من 26 إلى 30 درجة مئوية، ويعود سبب طقسها الربيعي إلى وقوعها على ارتفاع 6788 قدماً فوق مستوى سطح البحر، وهذا الارتفاع له تأثير إيجابي ملحوظ على طقس المدينة التي تضم بعض الوديان.

أواهو

توصف جزيرة أواهو بأنها واحدة من أجمل الجزر المصنفة عالمياً، وتعد من كبريات جزر ولاية هاواي الأميركية، ويعني اسمها باللغة المحلية «المكان المتراكم»، وتبلغ مساحتها 1.545.4 كيلومتر مربع، وتتميز بالمناخ المعتدل صيفاً وشتاءً مع سقوط أمطار خفيفة، ويعود سبب اعتدال مناخها إلى وقوعها في منطقة خضراء مرتفعة قريبة من خط الاستواء، وتتراوح درجات الحرارة في أواهو من 24 إلى 30 درجة مئوية.

كوستاريكا

توصف كوستاريكا - إحدى دول أميركا الوسطى - بأّنها أكثر الدول صداقة للبيئة في العالم، ونظراً لوقوعها بين خطي عرض 8 و12 درجة شمال خط الاستواء، فإن مناخها معتدل على مدار السنة، وتتراوح درجات الحرارة فيها من 21 إلى 27 درجة مئوية.

سان دييغو

تقع سان دييغو الساحلية في جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية، وتشتهر بمناخها الربيعي الدائم معظم أيام السنة، ففي الصيف يصل متوسط درجة الحرارة إلى 22 درجة مئوية، وفي الشتاء يكون الطقس معتدلاً مع درجة حرارة تتراوح من 14 إلى 19 درجة مئوية، حيث تمر حولها تيارات باردة تجعل درجة حرارة في المستوى المعتدل، فضلاً عن أنها تستقبل 300 يوم مشمس كل عام.

جزر الكناري

تقع جزر الكناري في المحيط الأطلسي، وتتبع لإسبانيا، وتتكون من أربع جزر كبرى رئيسية، تحيط بها جزر صغيرة، وتتميز بمناخ لطيف ومعتدل، فالصيف فيها دافئ وليس حاراً، والشتاء معتدل، ودرجات الحرارة ثابتة طوال العام، وتتراوح درجات الحرارة من 17 إلى 24 درجة مئوية، ويمر فوقها تيار بارد يجعل المناخ بارداً، وتظل درجة حرارة الهواء معتدلة وليست عالية جداً ولا منخفضة جداً، وعادة ما يتساقط عليها المطر في فصل الشتاء، وتهب عليها رياح أفريقية جافة تؤثر على الشواطئ الجنوبية، وتؤدي إلى نمو النباتات الخاصة بمناطق أفريقيا الشمالية بها.

ملقة

تقع في جنوب إسبانيا، وتحيط بها الجبال، ويوجد حولها نهرا غوادالمدينا وغواداهورس، وتتمتع بمناخ معتدل يجذب إليها ملايين السياح طوال العام، فالصيف فيها جاف والشتاء معتدل، وتستقبل كل عام حوالي 300 يوم مشمس، وتتراوح درجات الحرارة فيها من 17 إلى 25 درجة مئوية.

نيس

تقع جنوب شرق فرنسا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر واحدة من أفضل مدن العالم من حيث المناخ، الأمر الذي جعلها من أهم المراكز السياحية في فرنسا والعالم، إذ تتمتع بظروف مناخية معتدلة، وشمس مشرقة، فضلاً عن تميزها بجمال مصايفها وشواطئها، وتستقطب ملايين السياح طوال أشهر العام. يحيط بالمدينة الفرنسية بعض التلال والجبال على الجانب الشمالي، ويوفر هذا الموقع مناخاً لطيفاً ومعتدلاً طوال العام، ويبلغ متوسط درجات الحرارة في المدينة الفرنسية 26 درجة مئوية.

كونمينغ

عاصمة مقاطعة يونان الصينية وتقع على ارتفاع 6000 قدم فوق سطح البحر، وتبلغ مساحتها 21.501 كيلومتر مربع، وبحسب إحصاء عام 2009، يبلغ عدد سكانها 6.8 مليون نسمة، ويزورها ملايين الزوار طوال أشهر وفصول العام نظراً لتمتعها بطقس معتدل طوال العام، حيث تلقب بـ «مدينة الربيع» في الصين، ويصل متوسط درجات الحرارة فيها إلى 20 درجة مئوية.

أوغندا

تُعرف أوغندا الواقعة في شرق أفريقيا بـ «لؤلؤة أفريقيا»، وهي بلد غير ساحلي، وتتميز بمناخ استوائي، ومعدل درجات الحرارة فيها يتراوح من 16 إلى 26 درجة مئوية على مدار العام، ويمكن أن تصل درجة الحرارة صيفاً إلى 30 درجة مئوية.

ساو باولو

تقع في جنوب شرق البرازيل على ارتفاع 2690 قدماً، وتحيطها بعض الجبال المنخفضة، وتعتبر أكبر مدينة في البرازيل وأميركا الجنوبية من حيث السكان ورابعة كبريات مدن العالم، وتتمتع بمناخ معتدل ولطيف مع الحد الأدنى من التغيرات في درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة في الصيف إلى 27 درجة مئوية، وفي الشتاء تصل درجة الحرارة إلى 20 درجة مئوية، فضلاً عن أنه لا يتشكل فيها أي رياح شديدة، والمطر غالباً ما يكون في الصيف، ولكنه ليس شديداً.

ميديلين

تقع في منطقة الجبال الخضراء في وادي أورا أقصى شمال جبال أنديز على ارتفاع أكثر من 4900 قدم، وتعد ثانية كبريات مدن كولومبيا، ويسكنها ما يقرب من 3 ملايين نسمة، وتبلغ مساحتها 382 كيلومتراً مربعاً.

وتشتهر المدينة بلقب «مدينة الربيع الأبدي»، حيث تتمتع بطقس معتدل طوال العام، وتتراوح درجات الحرارة فيها من 18 إلى 28 درجة مئوية، الأمر الذي يجعل منها أفضل مدن العالم من حيث المناخ، حتى في وقت سقوط الأمطار عادة ما يكون اختلاف درجات الحرارة قليلاً.