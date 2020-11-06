تحدي دبي.. سنة رابعة لياقة

رضا سليم (دبي)

«تحدّي دبي للياقة» تحول من مبادرة أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عام 2017 إلى حدث للكبار والصغار يعزز مفهوم الرياضة ويجعلها أسلوب حياة، نظراً لأنها ترفع شعار 30 دقيقة لياقة في 30 يوماً «30X30»، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للجميع لتحسين لياقتهم، وتحفيزهم على اتباع أسلوب حياة أكثر سعادة ونشاطاً، عبر المشاركة في العديد من الألعاب الرياضية وبرامج التمارين المتوافرة في أنحاء دبي، وتشجيع المجتمع بكافة مكوناته على اتباع نمط حياة صحي، وتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم.

تختلف مبادرة تحدي اللياقة في نسختها الرابعة هذا العام عن السنوات الماضية بسبب فيروس «كورونا»، والذي فرض نوعاً جديداً من الرياضة الافتراضية كجزء من برنامج الحدث الذي يقام حالياً في 3 قرى للياقة، و10 مواقع للياقة وأكثر من 200 جلسة افتراضية وأكثر من 2000 حصة في 150 موقعاً، وهي مزيج من الفعاليات الافتراضية والأنشطة التي تنظم في أماكن متنوعة، بما فيها الصالات الرياضية والهواء الطلق، بالإضافة إلى سباقات التحدي التي تمثل نوعاً من الإثارة، وأبرزها تحدي دبي للجري الذي يشهد مشاركة قياسية.

يقدم التحدي عدداً كبيراً من سباقات الصغار والكبار والتي تكون بمثابة تجمع عائلي لممارسة الرياضة والتمارين الرياضية في مكان واحد، خاصة أن اللجنة المنظمة تحرص على وجود منطقة مخصصة للأطفال في كل قرية من قرى التحدي.

ويجذب التحدي مشاهير عالم الرياضة وخبراء اللياقة البدنية، أبرزهم أنطوني جوشوا بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل وريو فيرديناند نجم كرة القدم ولاعب نادي مانشستر السابق والمدربة الرياضية الحائزة الجوائز «كاسي هو»، وشاركت الإماراتية شيخة القاسمي في رياضة «الكروس فيت»، و«كريس فيد» مقدم البرامج في إذاعة «فيرجن» والمدرب العالمي «جو ويكس» الشهير بلقب «ذا بودي كوتش»، والذي حطم الرقم المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لقيادة أكبر تجمع للتمارين عالية الشدة.

في الوقت نفسه، كسر تحدي دبي للياقة حاجز المليون مشارك في الفعاليات، بعدما كان عدد المشاركين في النسخة الأولى أقل من المليون، حيث سجل 786 ألف شخص، وفي نسخة 2018 تجاوز عدد المشاركين حاجز المليون بزيادة 34%، فيما شارك في النسخة الماضية عدد غير مسبوق بلغ 1.108.890 شخصاً، ورغم ظروف الإجراءات الاحترازية، إلا أن اللجنة المنظمة تتطلع لزيادة عدد المشاركين عن النسخ الماضية.

في الوقت الذي حازت فيه المبادرة اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، التي شجعت على اتباع أسلوب حياة صحية في دبي مطالبة باستمرارها، لا سيما أنها ألهمت الكثير من الناس، وأظهرت دراسة أجريت على هذا الحدث التأثير الإيجابي على عادات العديد من الأشخاص الذين تأثروا بها سواء على مستوى دبي أو دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

1455

شهد تحدي اللياقة، على مدار المواسم الماضية، تحطيم عددٍ من الأرقام القياسية ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، في عدد المؤدين للتمارين الرياضية «بيربي»، الذي وصل إلى 1455 شخصاً متجاوزاً الرقم السابق 689 شخصاً، كما دخلت شرطة دبي موسوعة جينيس أيضاً بعد سحب فريق مؤلف من 56 شرطياً طائرة إيرباص إيه 380 وزنها 302 طن، لمسافة 100 متر.