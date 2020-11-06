عرض صورة نادرة لأرمسترونج على سطح القمر للبيع

عرضت صورة نادرة لرائد الفضاء الأميركي نيل أرمسترونج على سطح القمر للبيع في مزاد علني.

ويخصص المزاد الذي تنظمه دار «كريستيز» للمزادات في العاصمة البريطانية لندن، لمجموعة كبيرة من الصور عن الفضاء.

وقالت الدار إن الصور التي يزيد عددها على 2400، توثق «العصر الذهبي لاستكشاف الفضاء» وإنها أكثر المجموعات من هذا النوع شمولا التي تعرض في مزاد إلى الآن.

وقال جيمس هيسلوب رئيس قسم العلم والتاريخ الطبيعي في «كريستيز»، «ربما يكون هذا أعظم إنجاز إبداعي وعبقري للإنسانية، إنزال رجل بسلام على سطح القمر وإعادته إلى الأرض».

وأضاف «أن تشاهد بعض هذه الصور، يمكنك حقا الانتقال إلى سطح القمر».

وفي مقدمة الصور، لقطة لم تنشر من قبل لنيل أرمسترونج خلال رحلة سفينة الفضاء أبولو 11 في العام 1969‭‭‭ ‬‬‬ عندما صار أول إنسان يمشي على القمر.