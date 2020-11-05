8 نصائح لحماية «الخصوصية» على مواقع التواصل

ترجمة: عزة يوسف

اقتحم العالم الرقمي حياتنا، وأصبح من الصعب الحفاظ على الخصوصية، وزادت جرائم وسائل التواصل الاجتماعي من القرصنة وغيرها، لذلك كان لا بد من تطوير نُظم حماية لملفاتنا الشخصية وتأمين حساباتنا، وهنا يقدم الخبراء إرشادات ونصائح نقلها موقع «News Chant»، وهي:

- لا تكشف عن تفاصيل جهات الاتصال الخاصة على نظام عام، وقُم بإنشاء قوائم مخصصة ونظمها كما تفضل، وحدد من تريد مشاركة الصور معه.

- عندما تشارك الصور أو تضع منشوراً على «فيسبوك»، يمكنك اختيار من يشاهد ما تشاركه بوساطة برنامج «محدد الجمهور».

- حافظ على أمان حساباتك، فقد حان الوقت للتأكد من أن لديك كلمة مرور قوية، وقم بتسجيل الخروج ونشط موافقات تسجيل الدخول لفحص الأجهزة التي تطلع على حساباتك بالفعل.

- حاول تغيير كلمات المرور بين الحين والآخر، واحذر عند استخدام شبكات الواي فاي العامة، وحاول تأمين حساباتك برقم هاتفك المحمول.

- الإبلاغ عن أي إساءة، حيث يقدم «فيسبوك» ارتباطًا فرعياً في كل جزء من مواد المحتوى تقريباً، ليسمح لك بالإبلاغ عن إساءة الاستخدام والتنمر والتحرش، وغيرها، لذلك لا تتردد في الإبلاغ عن أي منشور أو تعليق غير ملائم، وحدد فقط الخيار المناسب الذي يصف المشكلة.

- التحقق من المصداقية، فإذا قررت شراء أي شيء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو دفع مبلغ مالي لأي شخص، عليك التحقق من مصداقية الجهة التي ستحول لها الأموال بشكل موثوق، حيث إن أعمال القرصنة والنصب وانتحال الهوية أصبح أكثر انتشاراً.

- حظر الأشخاص، حيث يمكنك حظر أي شخص ترى أنه ارتكب أفعالاً خاطئة وأبلغ عن ملفه الشخصي، حيث يضمن لك ذلك منع الشخص الذي يزعجك من التعليق على مشاركاتك وعدم رؤية تعليقاته أو رسائله.

- الخصوصية والأمان، فعليك مراجعة قواعد الأمان بانتظام، لإضافة المزيد من الإجراءات والتشديد على بياناتك على الإنترنت، ويمكنك تنشيط خيار المصادقة الثنائية.