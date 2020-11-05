«أبراج الاتحاد».. 5 أيقونات تشكّل آفاق أبوظبي

نسرين درزي (أبوظبي)

أعادت «أبراج الاتحاد» منذ الانتهاء من بنائها في عام 2010، تشكيل آفاق مدينة أبوظبي في أجمل مجمع أيقوني يقع عند أرقى وجهة ضيافة مطلة على منطقة الكورنيش والخليج العربي، إنها 5 أبراج متعددة الأغراض مصممة وفقاً لأحدث فنون العمارة وموزعة بأسلوب هندسي ملهم، تخططت على مساحة نصف مليون متر مربع، معايير الإبهار المشهدي مطلقة الوجه العصري لبيئة العيش، والأعمال، والترفيه، والخدمات الفندقية فائقة الجودة، وهي بواجهاتها الزجاجية العملاقة وبرشاقة شموخها حتى 300 متر، حيث «منارة الرؤية» أعلى نقطة كاشفة بزاوية 360 درجة لجزيرة أبوظبي، باتت الصورة الأكثر تداولاً إعلامياً عند ذكر عاصمة الإمارات ضمن نشرات الأخبار العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إليها كنموذج حضاري ومشرف للبلاد في مواكبة آخر خطوط الحداثة وأعظم الإنجازات على مختلف المستويات.

بمجرد الوصول إلى منطقة الرأس الأخضر في العاصمة أبوظبي واجتياز الطريق صعوداً إلى مداخل «أبراج الاتحاد»، حيث عزف المياه وبريق الواجهات، يتسلل إلى النفس شعور استثنائي يشبه الولوج إلى قلب الفخامة النابض من كل اتجاه، وحيثما كانت الوجهة أو الغرض من الزيارة، تعلو وتيرة الانطباع مع كل ساعة إضافية يقضيها المتجول في الموقع المتدفق جذباً بتفاصيله الإنشائية التي صممتها الشركة الأسترالية للهندسة المعمارية DBI Design.

وكانت الرؤية الوطنية النيرة من تشييد هذا المعلم المعماري الآسر، أن تترك أبراجه بصمة راسخة لفنون العمارة الحديثة في عاصمة الإمارات، بدءاً من التصاميم الخارجية الموزعة في توليفة إبداعية ملهمة، إلى الجدران الرخامية من الداخل والأسقف المكسوة بالكريستال، والتقسيمات الرحبة المخططة بأسلوب ذكي، فيما تتماهى التفاصيل الفنية بإضفاء فسحات للتأمل والاسترخاء والشعور بالرقي من خلال الديكورات المنفذة بدقة عالية تضمن خيوط الإنارة الحديثة، مما يشعر القاطنين والزوار برفاهية طاغية وأناقة رفيعة تترك الكثير من الإبهار.

300 متر

يرقى المجمع المتلألئ ليلاً والمشع نهاراً بمعايير الفخامة، ويشمل 3 أبراج سكنية وبرجاً تجارياً، إضافة إلى فندق فخم في البرج رقم 1، مصنف من فئة 5 نجوم ويصل ارتفاعه حتى 280 متراً. في حين يرتفع البرج رقم 2، حتى 300 متر، وهو أطول برج في جزيرة أبوظبي وثاني أطول برج في الإمارة بعد أبراج «سكاي تاور» على جزيرة الريم، ويضم «منارة الرؤية من 300» في الطابق 75 والتي تكشف أعلى الإطلالات الساحرة على معالم المدينة، ويشمل المجمع 3 أبراج سكنية هي: برج الاتحاد 2 و4 و5، إضافة إلى برج الاتحاد 3، والذي تم تخصيصه للمساحات التجارية.

برج المكاتب

البداية من برج المكاتب الذي تم تصميمه لتلبية كل الاحتياجات العصرية الممكنة، مع 24 مصعداً ومجموعة واسعة من الأنظمة والتجهيزات الحديثة والمرافق المخصصة للمعوقين، ويضم في الطابق الأرضي باقة من المطاعم والمقاهي والصالات والبوتيكات الحصرية لأرقى بيوت الأزياء والمجوهرات العالمية، وبالوصول إلى برج الضيافة، فهو يتألف من فندق «كونراد - أبوظبي» في أبراج الاتحاد، ويضم 382 غرفة و199 شقة مخدومة، ويوفر واحدة من أكبر مرافق الفعاليات في أبوظبي، وهي قاعة «ميزون» للاحتفالات، وتتسع بتصميمها اللافت لنحو 1400 ضيف، وفيه 13 غرفة اجتماعات مجهزة بمهارة عالية، إضافة إلى جناح الرئيس وجناح استثنائي للعرسان، كما يضم شاطئاً خاصاً، وفيه مجموعة مسابح ونادٍ صحي وحدائق مطلة.

250 ألف كريستالة

بالوصول إلى البرج رقم 1، تبدو منطقة الاستراحة الفسيحة جوهرة هندسية نادرة في المنطقة، ولاسيما مع شرفتها الداخلية المطلة على البحر، مما يمنح الشعور بالاسترخاء وسط مفردات العظمة والتفاني بالتشطيبات التي تحمل الأرقى والأثمن من الأسقف إلى الجدران والأرضيات، ومع كل عمود وقطعة أثاث، وبالنظر إلى أعلى القاعة باتجاه «القبة»، يتدلى مظهر أخاذ بفنون تشكيل الكريستال التشيكي يدوي الصناعة، والذي يجمع بين الإضاءة وروعة التصميم الهندسي الداخلي، والثرية الضخمة يبلغ وزنها 12 طناً وتحتوي على 140 متراً مربعاً من الزجاج المسطح، إضافة إلى 250 ألف قطعة كريستال و12.800 قطعة زجاجية مشكلة يدوياً بالنفخ، وبهذه الجمالية الأخاذة يمكن تحويل منطقة الاستراحة إلى موقع فعاليات مجهز بالكامل بطاقة استيعابية تتسع لنحو ألفين شخص.

885 وحدة

توفر 3 من الأبراج السكنية ضمن مجمع «أبراج الاتحاد» كافة مميزات الرفاهية والفخامة، وتضم مجموعة من 885 وحدة سكنية متفاوتة المساحة تتألق بالموقع المميز والتصاميم الداخلية والإضاءة والتشطيبات، وتشترك كلها بخاصية «البوديوم»، وهو منصة إضافية عبارة عن مساحة متعددة الاستخدامات يمكن تحويلها إلى قاعة مؤتمرات، أو الاستفادة منها محال تجارية، وتتوزع الوحدات السكنية ضمن الأبراج 2 و4 و5، حسب عدد الغرف، إذ تبدأ من شقق غرفة وصالة، إلى شقق 5 غرف وصالة، و«بنتهاوس» بتصاميم عصرية، ويشتمل كل برج سكني على مرافق ومميزات خاصة به، من النوادي الصحية وصالات الألعاب الرياضية وغرفة السونا، إلى المساحات الخضراء وحمامات سباحة أولمبية ومنطقة مخصصة للشواء.

فيلم أميركي

تم استخدام «أبراج الاتحاد» موقعاً لتصوير الفيلم الأميركي الشهير «الغضب 7» (Furious 7) في عام 2015، وهو من بطولة دومينيك توريتو وبراين كونر.

وجهة مثالية

«أبراج الاتحاد» الواقعة قبالة فندق قصر الإمارات، تعد أيقونة معمارية بامتياز ووجهة مثالية للعيش والعمل والإقامة والتسوق والترفيه، وسط إطلالات بانورامية على المدينة والخليج العربي.

أما «منارة الرؤية من 300»، فتقع في البرج رقم 2، عند الطابق 75، وعلى ارتفاع 300 متر، وتوفر إطلالة مدهشة بزاوية 360 درجة من أعلى نقطة في أبوظبي، كاشفة أهم معالم المدينة وجزرها المحيطة، حيث يتوافد عليها آلاف السياح سنوياً.

3000

تشمل أبراج الاتحاد ما يقارب 3 آلاف موقف سيارات في طوابق تحت الأرض تم تخصيصها للسكان، وتتميز مصاعده بسرعة فائقة، مع تطوير برنامج أمني مدروس لمكافحة الحرائق والتعامل مع الحالات الطارئة.