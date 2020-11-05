رحاب عبد الله: لا أنافس أحداً

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

ترى الإعلامية الإماراتية رحاب عبد الله، أن تقديم أشكال مختلفة من البرامج يكسب المذيعة شرائح مختلفة من الجمهور وتستطع أن تكوّن قاعدة كبيرة من المتابعين في مختلف أنحاء العالم العربي، لذلك يجب أن لا تحبس نفسها في نوع محدد، ولابد من التغيير والتجديد على حسب البرنامج الذي تقدمه، الأمر الذي جعلها تكتسب الخبرات اللازمة في مسيرتها الإعلامية التي تولت خلالها تقديم مجموعة من البرامج الفنية والثقافية والمنوعة، إلى أن أتى برنامجها الجديد «بعين فنان» الذي تقدمه حالياً على شاشة «الإمارات»، ضمن دورتها البرامجية الجديدة، ليكون بمثابة نقلة نوعية لها.

حوار شيق

تشير رحاب إلى أن برنامجها الجديد «بعين فنان»، أتى ليشبع رغباتها في تقديم نوعيات مختلفة من البرامج المتفردة والمتميزة في عالم التقديم، وتلتقي من خلاله نخبة من أبرز نجوم عالم الغناء في الإمارات، وقالت: «بعين فنان» إضافة كبيرة ونقلة نوعية في مسيرتي الإعلامية، لاسيما أنه برنامج مختلف عما قدمته في السابق، فهو يعتبر من نوعية البرامج الواقعية غير التقليدية، حيث يعيش المشاهد في رحلة على مدى يوم كامل مع فنان، ويتعرف المتلقي من خلاله على تفاصيل الإمارة التي يعيش فيها، وأبرز الأماكن السياحية الخلابة داخل الإمارات.

وتتابع: أتى عرض البرنامج ضمن مجموعة من البرامج المتنوعة والهادفة التي تسعى من خلالها «أبوظبي للإعلام»، إلى تلبية تفضيلات وتطلعات المتابعين في المنطقة، ويجمع «بعين فنان» بين الترفيه والسياحة، وأحرص من خلاله عدم طرح الأسئلة التقليدية، بل يكون مضمون الحلقة عبارة عن حوار عفوي مع الضيف، تتضمن قصصاً فنية وعائلية وأبرز الأماكن المحببة لديه والسر الذي يجمعه بها، كما يتم زيارة منازل بعض الفنانين والتعرف إلى عائلتهم وأصدقائهم ضمن أجواء لا تخلو من السعادة والمحبة عبر حوار شيق وجذاب.

أغنيات حصرية

وتوضح رحاب أنه من خلال حلقات البرنامج يتم استكشاف مختلف الأماكن الجاذبة في الدولة، والتعرف إلى تفاصيلها عن قرب بعين الفنانين، كاشفة أن أهم ما يميز فكرة البرنامج أنه يقدم أغنيات حصرية من المطربين الذين يتم استضافتهم، كما يتولى البرنامج إنتاج وتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في أحد الأماكن السياحية التي يزورها الفنان نفسه، لتكون بمثابة ذكرى له وفي الوقت نفسه تكون إضافة إلى مسيرته الفنية، لافتة إلى أنها استضافت حتى الآن في أولى حلقات البرنامج بعض الفنانين منهم عريب التي تعرّف المشاهد من خلالها على برواز دبي، وناصر المنصوري الذي تم تصوير حلقته في فيراري وورلد في أبوظبي، وفيصل الجاسم الذي يعتبر أول فنان يصور أغنيته الجديدة بعنوان «أعجوبة» على طريقة الفيديو كليب في متحف اللوفر أبوظبي، وعرضت الأغنية عبر شاشة «الإمارات» في «بعين فنان». وتنوه أنه في المستقبل من الممكن التفكير في تصوير «بعين فنان» في موسمه الثاني خارج الإمارات، بحيث يتم استضافة فنانين من بلاد مختلفة والسفر إليهم للتعرف على أبرز أماكن بلادهم السياحية.

تحد كبير

وتلفت رحاب إلى أن عملية الانتقال بين نوعيات مختلفة من البرامج متعبة ومرهقة، إلا أنها تعتبرها تحدياً كبيراً بالنسبة لها، وتحاول التأقلم بين برنامج وآخر، وهنا يأتي دورها في تطوير نفسها حتى تكون على قدر الثقة والمسؤولية التي أولت إليها من قبل «أبوظبي للإعلام»، موضحة أنها إحدى الإعلاميات التي تفضل البرامج المباشرة عن التسجيلية التي تحتاج إلى مجهود كبير، لاسيما أنه من الممكن أن يتم تصوير 15 ساعة في اليوم لحلقة لا تتعدى نصف الساعة، لكن ما يمتعها فيها هو ردود أفعال الجمهور بعد عرضها على الشاشات.

وتؤكد رحاب أنها لا تنافس أحداً من مذيعات جيلها، فكل ما تركز عليه هو عملها الإعلامي فقط، وقالت: لدي إطلالة مختلفة، وطريقة في إدارة الحوار تميزني عن غيري، فأنا أهتم بأدق التفاصيل وأسعى جاهدة لتطوير نفسي في مجال الإعلام من خلال التثقيف والدراسة، وحالياً أدرس في العام الثاني دكتوراه في إدارة الإعلام من بريطانيا، وستكون رسالة الدكتوراه في المجال الإعلامي بشكل عام.

حلم البرنامج الجماهيري

تطمح الإعلامية رحاب عبد الله في المستقبل إلى تقديم أحد البرامج الجماهيرية التي تعتمد على التواصل المباشر والتلقائي مع الجمهور، خصوصاً أن هذه النوعية من البرامج تخرج طاقات المذيعة لما فيها من متعة في التقديم وتفاعل مع الجمهور بشكل أكبر، إلى جانب كسب الخبرات والاستفادة من الأدوات والملكة في إدارة الحوار مثل سرعة البديهة والحضور الذهني والثقافة العالية وتحمل المسؤولية والعفوية أمام الجمهور.