القانون.. «دستور» الموسيقى

سعيد ياسين (القاهرة)

القانون آلة موسيقية وترية قديمة يرجع تاريخها إلى حوالي 5 آلاف عام.

يعد من أغنى الآلات الموسيقية أنغاماً وعذوبة وأطربها صوتاً.

عُرف بشكله الحالي في العصر العباسي، واخترعه العالم والفيلسوف الفارابي، وانتقل لأوروبا عن طريق الأندلس في القرن الـ 12 الميلادي.

يتكون من صندوق صوتي يُصنع عادة من خشب الجوز على شكل شبه منحرف قائم الزاوية.

يغطي كافة مقامات الموسيقى العربية، وهو الآلة الأم والأساسية عند الشرق.

78 وتراً يحتويها القانون، ولكل ثلاثة أوتار درجة صوتية واحدة.

الموسيقار المصري إبراهيم حجاج «1916-1987»، أول من استخدمه مع الأوركسترا في فيلم «زينب» 1952.

من العازفين التاريخيين لآلة القانون من مصر محمد العقاد الكبير، ومحمد عبده صالح أشهر عازفي فرقة أم كلثوم، والمغربي صالح الشرقي، ومن المعاصرين السوري حسان تناري، والمصري ماجد سرور.