إغلاق ناعم

بطريقة ناعمة تعلن إحدى الحانات السويسرية عن إغلاق أبوابها وعدم استقبال الزبائن، استجابة للقيود التي فرضتها الجهات المختصة للحد من تفشي فيروس كورونا، الحانة وضعت خلف واجهتها الزجاجية دميتين لدببة تحملان لافتة مكتوب عليها «إجازات طويلة! نحن نحبك... قريباً نعود».. وأعلنت الدول الأوروبية الواحدة تلو الأخرى قيوداً جديدة لمواجهة فيروس كورونا الذي عاود الانتشار مجدداً، وتراوحت التدابير بين الإغلاق التام في فرنسا وانجلترا والعزل الجزئي في البرتغال، وصولاً إلى حظر التجوّل الليلي في إيطاليا.. ووصل عدد الإصابات في القارة العجوز إلى أكثر من 11 مليون إصابة، نصفها في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وروسيا. (أ ف ب)