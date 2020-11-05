عجز «الرقائق» يهدد إنتاج «آي فون 12»

واشنطن (د ب أ)

تواجه شركة «آبل» الأميركية العملاقة عجزاً في الرقائق الحيوية التي تدير استهلاك الطاقة بأجهزة «آي فون 12» وأجهزة أخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة، أن هذه المشكلة قد تهدد قدرة الشركة على تلبية الطلب على أحدث إصداراتها من الأجهزة الذكية خلال موسم العطلات.

وأشارت المصادر إلى أن القيود التجارية واضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن جائحة كورونا وراء العجز.

وتعد إدارة الطاقة أكثر أهمية في هواتف «آي فون 12» مقارنة بالإصدارات السابقة، بسبب خصائص الكاميرا الإضافية وقدرات شبكات الجيل الخامس، مما يزيد من حاجة «آبل» لهذه المكونات.