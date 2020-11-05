«دبي للإعلام».. 20 شمعة

احتفلت مدينة دبي للإعلام أمس بالذكرى الـ 20 لتأسيسها، ونجحت المدينة على مدى عقدين من الزمان في استقطاب رموز العمل الإعلامي والفني من كل أنحاء العالم، كما تبث منها 122 قناة تلفزيونية وإذاعية، وتصدر من مكاتبها 163 مطبوعة ومنصة رقمية.

دبي (الاتحاد)