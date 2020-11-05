زيارة «مملكة الأسود».. بحديقة الحيوانات بالعين

العين (الاتحاد)

أطلقت حديقة الحيوانات بالعين تجربتها الجديدة «زيارة مملكة الأسود»، التي تأخذ الزائر في رحلة لخفايا وكواليس عالم الأسود لاكتشاف أسرار ملوك الغابة وحياتها الخاصة، مع فرصة المشاركة في العناية بها والاقتراب منها بشكل أكبر مما اعتاده الزوار.

تقدم التجربة التي بدأت باستقبال الزوار في بيت القطط الكبيرة الجديد، حيث يتمكن الزائر من الاطلاع على غرف وكواليس الأسود الأفريقية التي لم تكن متاحة في السابق، والاقتراب منهل والتقاط الصور لهذه التجربة المذهلة، مع اتخاذ جميع معايير الأمن والسلامة في التعامل مع الحيوانات المفترسة من خلال إرشادات المشرفين على التجربة، والإجراءات الاحترازية والأدوات اللازمة للوقاية من فايروس (كوفيد-19).

جولات استثنائية

وقال عمر العامري مدير إدارة العمليات في حديقة الحيوانات بالعين «إن زيارة كواليس الحيوانات تعد من الجولات الاستثنائية التي نادراً ما تتوفر للزوار في حدائق الحيوانات، والتي تقدم نموذجاً حياً للحياة البرية مع تنوعها النباتي والحيواني، ويعد بيت القطط ومعارض الحيوانات المفترسة من المناطق ذات الجذب للزوار، لما تتميز به من إثارة تجعل الزائر يقف إعجابا وشغفاً أمام هذه الحيوانات المذهلة، ولذلك فان زيارتها تعد فرصة ينتظرها كثير من مرتادي الحديقة».

تطبيق عملي

وأضاف حمدان الحوسني رئيس وحدة جذب الزوار في حديقة الحيوانات بالعين «تمثل زيارة كواليس مملكة الأسود إجابة لتساؤلات كثيرة يطرحها الزوار لملاحظي الحيوانات، لذلك أردنا أن تكون الزيارة تطبيقاً عملياً وميدانياً للإجابة على هذه التساؤلات التي غالبا ما تثير فضول الزائر، بحيث يتعرف على طريقة تعامل الملاحظين مع الحيوانات المفترسة، والتي برغم تعزيزنا وتأهيلنا لها إلا أننا نحرص على إبقاء خصائصها الطبيعية كحيوانات برية مفترسة، ما يجعلها قادرة بسهولة على الاندماج في حال إعادتها الى موائلها الطبيعية، بالإضافة إلى إيصال رسالتنا التوعوية في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض بشكل استكشافي ممتع، يبرز جهود الحديقة في الحفاظ على الحياة البرية وصون الطبيعة».