نصائح لنوم هادئ وصحي

ترجمة: عزة يوسف

أكد الخبير الأميركي مايكل غراندنر، مدير أبحاث النوم والصحة بجامعة أريزونا، أن الجميع يدرك أهمية الحصول على نوم جيد، إلا أن الكلام أسهل من الأفعال، حيث إن الاستغراق في النوم ليلاً يكون صعباً أحياناً، موضحاً أنه يقضي بعض الوقت في متابعة عمله بعد العشاء، ولكن برغم ذلك، يخطط دائماً مسبقاً للتوقف عن العمل حتى يحصل على قسط كافٍ من النوم.

وأشار غراندنر إلى أن الدخول في أجواء النوم يحتاج بعض الوقت للتهدئة، حيث يشبه الأمر السيارة التي تسير بسرعة كبيرة، وهنا عليك أن تمنح نفسك الوقت الكافي للتوقف، وقال إنه يلتزم بروتين مسائي مريح يساعدك على الانتقال عقلياً من يوم حافل إلى الاسترخاء، مثل نزهة بسيطة بعد العشاء لتصفية الذهن، أو تمرين خفيف لتقليل التوتر.

أما جوليو فرنانديز ميندوزا، باحث النوم والأستاذ المشارك بجامعة بنسلفانيا، فيرى أن الاستعداد للنوم يجب أن يبدأ بممارسة ما يسمى «نظام النوم الصحي» في الساعات التي تسبقه، مما يعني تجنب التدخين أو شرب الكافيين خلال تلك الفترة. وقالت الدكتورة ريبيكا روبينز بمستشفى بريغهام والنساء: إن العناية الذاتية مهمة للغاية قبل ذهابك إلى النوم، حيث تأخذ حماماً ساخناً، وتستخدم كريمات برائحة اللافندر التي تساعد على الدخول في أجواء النوم. واتفق الخبراء على أنه يجب محاولة تجنب القيام بأنشطة غير متعلقة بالنوم، مع تدريب عقلك على أن سريرك هو المكان المناسب للاسترخاء، لتتمكن من النوم بشكل أسرع وهادئ.