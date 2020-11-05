نور الدين اليوسف.. «أكشن 123»

دبي (الاتحاد)

يطلّ الفنان نور الدين اليوسف على جمهوره العربي، من خلال الفيلم السينمائي «أكشن 123»، وهو فيلمه الطويل الأول بعد تجاربه السابقة على الشاشة الصغيرة من خلال مسلسلي «كنا أمس» و«قلبي معي»، وأفلام أخرى قصيرة.

ويقوم اليوسف في هذا الفيلم بدور الشرير في فيلم «123 أكشن»، وهو فيلم كوميدي سعودي من إخراج شادي الرملي ومن تأليف وبطولة ميساء مغربي، مع ماجد مطرب، خالد يسلم، دايلر زياد بن نحيت، راكان عبد الواحد، راكان بوخالد، فيّ فؤاد، وهنا.

عن هذه التجربة في فيلم «أكشن 123» يقول اليوسف: «كانت تجربة مميّزة وجميلة، وأجسّد في الفيلم دور الشرير، وهذا شكّل تحدّياً بالنسبة لي، إذ كان لديّ هاجس من ألّا يتقبّلها الجمهور، خصوصاً أن هذا الفيلم من النوع الكوميدي، ونحن بحاجة في هذه الأوقات إلى مساحة من الضحك والترفيه.