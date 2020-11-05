«موسى».. يعيد سمية إلى الدراما

محمد قناوي (القاهرة)

تعود سمية الخشاب للدراما التلفزيونية بعد غياب ثلاث سنوات، من خلال مسلسل «موسى»، في أول تعاون لها مع محمد رمضان، وبمشاركة صبري فواز وسيد رجب ورياض الخولي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقالت سمية إن الشخصية التي أقدمها في المسلسل جديدة وجذابة، وأقوم حاليا بدراسة السيناريو والتحضير للشخصية، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، ويدور في إطار من الإثارة والتشويق.

وكشفت الخشاب عن سبب ابتعادها عن الدراما التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة، قائلة: وجدت الموضوعات المعروضة عليّ مكررة ويرغب صناعها في حصري بقوالب نمطية، وعندما عُرض علي «موسى» وجدت فيه ما أنتظره في الشخصية والعمل ككل فوافقت علي الفور.

وعن اعتذارها قبل شهرين عن فيلم «صابر وراضي»، قالت إن انتشار فيروس كورونا في ذلك الوقت، وخوفها من الإصابة هو سبب الاعتذار، متمنية التوفيق لفريق العمل.