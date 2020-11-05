مهارة أساسية.. للسعادة الزوجية!

تعد كثرة المشاكل الزوجية من المصادر الشائعة لتراكم الضغوط النفسية، ونظراً لأن المشاعر السلبية المتزايدة التي تحدث أثناء التواصل بين الزوجين تعتبر من المؤشرات الواضحة التي تنذر بعدم استقرار العلاقة وتهدد بالانفصال، فقد حرص العلماء على فهم كيفية ظهورها أثناء المحادثة الزوجية، وكيف يمكن للشركاء التأثير على التجارب العاطفية المباشرة لبعضهم البعض للحفاظ على مستوى مرتفع من الرضا الزوجي..

مؤشر لمستقبل العلاقة

قامت الباحثة دانييل ويبر وزملاؤها من جامعة نورث كارولينا، بدراسة تفاصيل المحادثات الزوجية وملاحظة المشاعر المصاحبة لها، ليكتشفوا أن مراقبة محادثة واحدة فقط بين الزوجين، كانت كفيلة بإعطاء مؤشر لمستوى الرضا عن العلاقة بعد مرور 25 عاماً!

محادثة واحدة، أعطت مؤشراً لشكل العلاقة بعد مرور عقدين ونصف!

كشفت هذه الدراسة المنشورة في الدورية العلمية «فاميلي بروسس» أن مستوى الإثارة العاطفية لأحد الشريكين - أي مستوى الانفعال والمشاعر السلبية التي تظهر أثناء النقاش في خلاف زوجي - له ارتباطات فورية وطويلة الأمد على مستوى رضا الشريك الآخر. إذ كان الشركاء أقل رضا إذا كان الشريك الآخر يعبر عن مشاعر سلبية أكثر، أو تتصاعد انفعالاته السلبية بشكل أشد خلال المحادثة.

قوة تحمل النساء

كما كشفت الدراسة أن النساء على وجه التحديد كن أكثر ارتياحاً إذا ظلت المشاعر السلبية مرتفعة لفترة أطول خلال النقاش قبل أن تهدأ الأمور.. لكن هذا لم يكن الحال مع الرجل.. إذ ارتبط تزايد المشاعر السلبية برضا أقل لدى الزوج عندما تشتد الانفعالات السلبية للزوجة أثناء الخلاف.

حلول

تقدم الدراسة حلاً لهذه المشكلة مفاده اكتساب مهارة إدارة المشاعر.. وأن على الشركاء أن يقرروا ما إذا كانوا سيعطون الأولوية للتعبير عن مشاعرهم بشكل كامل أو تقييد التعبير عنها من أجل سعادة الشريك.. مؤكدة أن هذه النتائج تتحدى الطريقة التقليدية في التفكير في الخلافات الزوجية بمنطق «الربح والخسارة».. أن كل طرف يريد التعبير عن استيائه والخروج من النقاش منتصراً لوجهة نظره.. فبدلاً من ذلك، على الزوجين تحقيق التوازن بين الاحتياجات العاطفية لكل منهما، والحفاظ على استقرار جودة العلاقة كأولوية أساسية.