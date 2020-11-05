4 شروط لشيخوخة سعيدة

يرتبط التقدم في العمر بأذهاننا بزيادة الحكمة.. أو السكينة والرضا عن الحياة.. بينما قد يتبادر لأذهان البعض أمور مثل الوهن والضعف وعدم القدرة على ممارسة ما اعتاد المرء فعله.. فما العوامل التي تساعد الإنسان على التمتع بشيخوخة سعيدة هانئة؟ كان هذا موضوع دراسة دولية قامت بها الباحثة جوانا نوردمير وزملاؤها من وحدة الصحة العقلية، ومعهد الصحة والرعاية بفنلندا، وجامعة فيرونا بإيطاليا، وجامعة مدريد المستقلة ومعهد البحوث الصحية برينسيس بإسبانيا.. إذ قاموا بإجراء مقابلات مكثفة مع العديد من الأشخاص «بمتوسط عمر 86 سنة» لمعرفة العوامل النفسية المرتبطة بصحتهم النفسية والجسدية.

أربعة عوامل

وضعت هذه الدراسة «المنشورة في دورية انترناشونال جورنال أوف كواليتيتيف ستاديز أون هيلث آند ويلبيينج» نموذجاً مرجعياً للرفاه النفسي والشيخوخة الصحية، يشمل هذه المكونات الرئيسية:

- الأنشطة: الاستمتاع والإنجاز

تلعب الأنشطة المختلفة، سواء الاجتماعية أو غيرها، دوراً للتعويض عن الإحساس بالفراغ الناجم عن فقدان رفاق العمر أو شركاء الحياة، والذي كان أمراً شائعاً بالنسبة للمشاركين بسبب تقدمهم في السن. لذا يُنصح بالمواظبة على ممارسة الهوايات أو الأنشطة الترفيهية أو الاجتماعية، أو أداء المهام المنزلية اليومية، وأي نشاط ممتع مرتبط بالشعور بالاستقلالية والمعنى.

- القدرة: الأداء والاستقلالية

أي الشعور بالتمتع بالقدرات اللازمة لمواجهة التحديات الحياتية، والقدرة على الاعتناء بالنفس وممارسة المهام اليومية. ليس بنفس كفاءة الشباب بالطبع، لكن المقصود أن تولي أمور مثل التنقل وشراء الاحتياجات - حتى لو كانت بمساعدة شخص ما - يعطي ارتياحاً نفسياً للشخص على عكس من لا يستطيع ذلك. لذا يعطي الإحساس بالتمتع بصحة كافية تأثيراً كبيراً في زيادة السعادة.

- كيفية النظر للأمور

واجه المشاركون أموراً مثل التقاعد وتغير مكان السكن، وبالتالي فقدان الشبكات الاجتماعية والروتين اليومي.. لذلك يحتاج المشاركون لرؤية جديدة في الحياة، تعتبر هذه المرحلة العمرية فصلاً جديداً ومختلفاً عما مضى، من أجل التمكن من إدارة التغييرات والتحديات الجديدة التي لم تحدث في وقت سابق من الحياة، من أجل البقاء إيجابياً ولا يكون حبيساً للماضي.

- الترابط والشعور بالانتماء

وصف المشاركون البعد الاجتماعي للحياة كركيزة أساسية لسعادتهم وصحتهم النفسية، فبالرغم من أن التواصل مع الآخرين يقل بشكل كبير مع كبر السن، إلا أن الحرص على التواصل مع الأهل والمعارف كان ضرورياً للغاية.

توصيات

تنتهي الدراسة بضرورة وضع هذه النقاط في الاعتبار لمقدمي الخدمات الصحية والاجتماعية لكبار السن، باعتبار أن الاعتناء بالصحة الجسدية وحدها ليس كافياً، لأن الإنسان يحتاج أيضاً للشعور بالرضا والسعادة.