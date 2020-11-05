«واتساب» سيتيح خاصية إزالة الرسائل تلقائياً بعد أسبوع

أعلن تطبيق المراسلة الفورية «واتساب» أنه سيوفر لمستخدميه خاصية جديدة تتيح زوال الرسائل في غضون سبعة أيام.

وأوضح التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص حول العالم، في منشور عبر مدوّنة أنه بات تتيح للمستخدمين الاختيار بين الاحتفاظ بالرسائل أو تركها تزول تلقائيا بعد سبعة أيام.

وبإمكان المستخدمين حاليا الاطلاع على سجل محادثاتهم عبر «واتساب» كاملاً.

وقالت الخدمة، التابعة لشركة «فيسبوك» في منشورها «الرسائل المتبادلة عبر واتساب حالياً تبقى بصورة دائمة، ولكن باستثناء الرغبة في استذكار الأحاديث مع الأصدقاء والعائلة، من غير الضروري أن تبقى الرسائل التي نبعث بها إلى الأبد».

وأضافت «هدفنا هو أن نجعل المحادثات عبر واتساب تشبه تلك التي يتبادلها الناس وجها لوجه، ما يعني ألا حاجة لأن تكون أبدية. لذا نحن متحمسون إزاء فكرة إدخال خاصية تتيح إزالة الرسائل».

وكانت شركة «فيسبوك» المالكة لتطبيق «واتساب» أدخلت خاصية مشابهة على منصتها للمراسلة «مسنجر»، بهدف الإفادة من هذه الميزة التي سمحت لـ«سنابتشات» بالتمايز عن بقية الشبكات الاجتماعية.

وأوضحت «واتساب» أنها اختارت مهلة الأيام السبعة هذه «للتمكن من العودة إلى قائمة التبضع أو عناوين المتاجر التي تلقيتموها قبل أيام إذا ما كنتم لا تزالون في حاجة إليها كما أنها ستزول عندما تنتفي الحاجة إليها».