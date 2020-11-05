«هيئة الاتصالات» تحذر من ثغرة أمنية في تطبيق «واتساب»

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات من ثغرة أمنية في تطبيق «واتساب» الإلكتروني للمراسلة الفورية على نظام «ios» قد تؤدي إلى تنفيذ برمجيات خبيثة أو تعطيل البرنامج والذاكرة.

ودعت الهيئة المستخدمين للمسارعة إلى تحديث التطبيق لنسخة 2.20.111 الجديدة عبر متجر التطبيقات لمعالجة هذه الثغرة.

وأكدت الهيئة، في تحذير وجهته عبر موقعها الإلكتروني، أن الثغرة الأمنية المكتشفة يمكن أن تسمح لتطبيق «siri» بالتواصل مع برنامج «واتساب» حتى بعد إقفال الهاتف.