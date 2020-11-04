«إيتا» يجتاح أميركا الوسطى

ماناجوا (رويترز)

تسبب الإعصار «إيتا» في فيضانات وانهيارات أرضية وأطاح بأسطح منازل، عندما اجتاح ساحل نيكاراجوا وهندوراس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وعرض عشرات الصيادين للخطر.

والإعصار إيتا من أقوى العواصف التي تجتاح أميركا الوسطى منذ سنوات، وقد عصف بنيكاراجوا كإعصار من الفئة الرابعة على مقياس «سافير- سيمبسون» المكون من خمس درجات، ودمر طرقاً وجسوراً في هندوراس، ما أدى إلى إجلاء مئات السكان.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير: من المتوقع أن يتسبب «إيتا» في أضرار كارثية؛ لأن عين العاصفة تتحرك صوب اليابسة على طول الساحل الشمالي الشرقي لنيكاراجوا.