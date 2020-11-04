الدنمارك تعدم الملايين من حيوانات المنك بعد تحور «كورونا» وانتقاله للبشر

قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، اليوم الأربعاء، إن بلادها ستعدم ما يصل إلى 17 مليون حيوان منك بعد تحور فيروس كورونا الذي اكتُشف في الحيوانات وانتقاله للبشر.

أضافت فريدريكسن أن السلطات الصحية عثرت على سلالات للفيروس في البشر وفي المنك أظهرت انخفاضاً في الحساسية للأجسام المضادة مما قد يقلل فعالية اللقاحات المستقبلية.

وتابعت: «علينا مسؤولية هائلة تجاه شعبنا، غير أنه ومع التحور الذي اكتُشف الآن أصبح علينا مسؤولية أكبر تجاه باقي العالم أيضاً».

وأردفت قائلة «الفيروس المتحور في المنك قد يمثل خطورة بالنسبة لفعالية اللقاح المستقبلي. وهذا معناه المخاطرة باحتمال انتشاره من الدنمرك لدول أخرى».

واستندت النتائج، التي أبلغت بها منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى تجارب في المختبر أجراها معهد المصل الدنماركي، وهو الجهة الدنماركية المخولة بالتعامل مع الأمراض المعدية.

واستمر تفشي المرض في مزارع المنك في الدنمارك، أكبر منتج لفراء المنك في العالم، على الرغم من الدعوات المتكررة لإعدام الحيوانات المصابة منذ يونيو الماضي.

وقالت فريدريكسن، إنه سيتم نشر الشرطة والجيش وحرس المنازل من أجل الإسراع بعملية الإعدام.

وتناقش الحكومة حالياً مسألة تعويض مربي حيوانات المنك المتضررين من عملية إعدامها.