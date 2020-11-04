«الصوت والضوء».. رحلة الأصالة في قصر الوطن

نسرين درزي (أبوظبي)

ما أن أعيد افتتاح قصر الوطن في العاصمة أبوظبي أمام الجمهور، حتى استعادت واجهته الخارجية عند المبنى الرئيس، أمسيات عرض «الصوت والضوء» وفق أحدث التقنيات السمعية والبصرية، لتضفي على فنائه الفسيح مشهدية إبداعية آسرة، تحاكي بخطوطها الفنية المتوهجة، مسيرة التقدم التي تشهدها الإمارات عبر رحلة مرئية من 3 فصول تستعرض أمام الزوار بلقطات متحركة ومتداخلة، تاريخ الدولة وحاضرها وإطلالة مشرقة على مستقبلها الواعد.

إضاءات على وقع الصوت (الصور من المصدر)

تركيبة لافتة

يأتي التفرد الفني لعرض «الصوت والضوء» بالاستفادة من عوامل الإبهار باللون، وتدرج الرواية من الأبيض والأسود، ومن ثم تطورها في تركيبة لافتة يلعب كل تفصيل فيها دوراً محورياً بالمزج ما بين الأصفر والأزرق، وصولاً إلى الألوان الضاجة بالحركة والناطقة بالإنجازات والازدهار، ويترافق هذا كله مع إبداعات الصوت التي تلعب دوراً ملهماً باصطحاب الزوار إلى عالم حسي يبرز روح الأصالة في البلاد، وصولاً إلى بوابة النهضة والعمران والتقدم.

ويتوّج العرض القيم الجولة داخل أرجاء القصر بما يشبه رحلة عابرة للحضارات، بدءاً من الباحات والحدائق وحتى الخطوات الأولى باتجاه الواجهة العملاقة المكسوة بالجرانيت الأبيض والحجر الجيري المقاوم للزمن، وهنا تكتمل التجربة الثقافية وتتراءى من كل حدب وصوب الأنماط التراثية مجتمعة في شريط ثقافي متنوع برؤية معاصرة لقصر أسطوري.

رحلة عابرة للحضارات

ضوابط وقائية

وكان قصر الوطن أعاد افتتاح أبوابه مجدداً أمام الزوار متيحاً فرصة التعرف إلى أبرز ملامح الثقافة العربية، والاستمتاع بالإبداعات المعمارية والهندسية، ويحرص «القصر» على اتخاذ كافة الضوابط الوقائية في مواجهة (كوفيد-19)، بما يضمن السلامة العامة، وتشمل الإجراءات الاحترازية ضرورة الحجز المسبق للتذاكر عبر الموقع الإلكتروني بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية المحددة، اعتماد الكاميرات الحرارية، وضع لوحات لتحديد المسافات الآمنة أثناء التواجد داخل المعارض والمطاعم ومنافذ البيع، كما يتعين على الزوار التقيد بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وتعقيم اليدين بانتظام، ويتواجد مسؤولو الخدمات في مختلف أرجاء القصر لتقديم الدعم للجميع والإجابة على كافة الاستفسارات، وكجزء من الإجراءات الاحترازية، لا تزال بعض المرافق والفعاليات غير متوافرة أمام الزوار، بما فيها المكتبة والعروض الموسيقية.

روايات الماضي والحاضر والمستقبل

مواقيت العرض

ينظم عرض «الصوت والضوء» أيام الخميس والجمعة والسبت عند الساعة 7:30 مساءً ولمدة 15 دقيقة، ويستقبل قصر الوطن زواره أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 6:00 مساءً، ويومي الخميس والسبت من الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة 7:30 مساءً، ويغلق «القصر» أبوابه أيام الاثنين.