«فنون الطهي» في أبوظبي.. تجارب طعام رائعة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن انطلاق موسم فنون الطهي في أبوظبي، المهرجان السنوي المخصص لتجارب تناول الطعام في الإمارة، خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر.

يهدف موسم فنون الطهي في أبوظبي 2020، إلى تسليط الضوء على العاصمة الإماراتية كوجهة عالمية للاستمتاع بتجارب تناول الطعام من مختلف المطابخ والمناطق، عبر تقديم برنامج منوّع من تجارب الطعام التفاعلية والمميزة، مع الالتزام بكافّة معايير السلامة.

ابتكارات الطهاة

ويواصل المهرجان في عامه الثاني جهوده للارتقاء بتجربة العملاء في مختلف مناطق الإمارة، من خلال برنامج متنوع يمتد على مدى 6 أسابيع، ويسلط الضوء على ابتكارات الطهاة الموهوبين المقيمين في أبوظبي، وقوائم الطعام محدودة الإصدار والعروض الحصرية والمسابقات التفاعلية.

ويحرص برنامج موسم فنون الطهي في أبوظبي على توسيع فعالياته هذا العام، من خلال التعريف بمجموعة من أصحاب المواهب المتميزة عالمياً في إعداد أشهى أطباق الطعام والمشروبات، حيث يتضمن الجزء الأخير من فعالية سلسلة طاولة الشيف الشهيرة، كما يقدّم الكثير من الفرص الجديدة لاستكشاف فنون الطهي، وتجارب تحضير القهوة والحلويات، ومجموعة من أسرار مجال المأكولات والمشروبات.

ممتعة وآمنة

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تتميّز نسخة هذا العام من المهرجان بفعاليات مميزة من تجارب المأكولات والمشروبات تستقطب عشّاق النكهات الشهية من كافة أنحاء الدولة، ومع استمرار التحضيرات لاستقبال الزوّار الدوليين إلى الإمارة من جديد، نحرص على الالتزام بكافّة إجراءات السلامة والصحّة العالمية لضمان تجارب ممتعة وآمنة، حيث تجتمع نخبة من أمهر الطهاة من حول العالم لتحضير أشهى الأطباق في أبوظبي».

«طاولة الشيف»

ويتضمن موسم فنون الطهي في أبوظبي نسخة جديدة من برنامج طاولة الشيف يحمل اسم «أطباق بلمسات فنية»، حيث يبتكر عشرة طهاة مميزين قوائم طعام محدودة الإصدار يتألف كلّ منها من خمسة أطباق تجمع بين المذاق الشهي واللمسات الفنية الجذابة، وتشارك العديد من المطاعم في تقديم قوائم الطعام الحصرية خلال الحملة التي تستمر 6 أسابيع، مثل ركن المأكولات الفرنسية المتوسطية، ومطعم شهير يقدم أطباق الطعام المستوحاة من إبداعات ليناردو دافنشي، ومطعم لي جيانغ احتفاء بفن الرسم بالألوان المائية الياباني.

وخلال المهرجان، ستقدم كافة المطاعم المشاركة في سلسلة طاولة الشيف قوائم طعام تتكون من 5 وجبات، تتضمن خيارات نباتيةً وغير نباتية تعكس اللمسة الفنية لهذه المطاعم. ومن المتوقع أن تزيد الفعاليات الفنية من تميز تجربة تناول الطعام في جميع المطاعم، والتي بدورها ستمنح زوارها تجربة حسية جديدة.

نكهات ياس

وتمتد تجارب الطعام المميزة خلال موسم فنون الطهي إلى جزيرة ياس، الوجهة الأولى للترفيه والتسلية في الإمارة، حيث يسلط موسم نكهات ياس الذي يمتد من 8 إلى 28 نوفمبر الضوء على باقة من أشهى الأطباق، ويشارك في الفعالية أكثر من 40 مطعماً عصرياً من خلال تقديم قوائم لزوارها لتذوق أشهى المأكولات والمشروبات المكسيكية وأشهى الأطباق اليابانية. ويبحث القائمون على موسم فنون الطهي في أبوظبي عن محبي التصوير الموهوبين في مجال الطعام للمشاركة في تحدي تصوير الطعام، وإطلاق العنان لإبداعهم، وكتابة محتوى مميز بعد الاطلاع على أجمل صور الأطعمة، وغيرها من الصور الإبداعية أثناء تحضير الوجبات في المطبخ أو بعد تقديمها على المائدة.